抽籤質疑引新北議會衝突 陳明義：已與議長通電話諒解釋懷

新北市議會23日舉行預備會議，國民黨議員陳明義認為審查會抽籤可協議交換有損其他議員權益，抗議未果下，陳拿走籤筒引爆議長蔣根煌怒火，摔手機爆粗口。陳明義在臉書表達堅持「中籤者不得換籤」意志，他也表示，會後主動至議長室想當面溝通，不巧議長已離開議會返回服務處，但事後彼此通了電話也相互諒解釋懷。

新北市議會總共有6個審查會，其中第三審查會業管工務、城鄉、水利局，因攸關地方建設，使、建照審查與土地變更，每年11個名額的審查會都是搶破頭，這次第三審查會有25名議員登記意願，其餘審查會都是不足額登記。

昨陳明義在抽籤前提案要求中籤者不得換籤，避免有人派出多人搶抽該審查會，稀釋其他議員中籤機會，但陳明義抗議未果，取走籤筒一事，引發主席蔣根煌怒火，先摔手機，又爆粗口「Ｘ你娘ＸＸ」。

陳明義今凌晨在臉書表示，每年的第一次定期會開議，議員都會依照自由意願登記一至六審的審查會，每審查會不超過11位名額為限，如果意願調查登記超過11位，歷年議會就依照「慣例」採抽籤決定，他對這部分沒意見，但用人頭代抽籤稀釋真正有意願被迫抽籤的中籤率，甚至用對價交換中籤的名額，這是個偏門、撇步、陋習。

陳明義說，他在台北縣周錫瑋縣長主政的台北縣議會首次擔任縣議員就提出這樣操作是不合理不應該，等於公然作弊，無奈從朱立倫市長主政時期市議會到侯友宜市長現任市議會，每次開議他都一次次提出改革這個人頭代抽，中籤又換籤的荒謬慣例，卻也一次次被排擠被忽略。

陳明義說，六個審查會中第三審查會永遠都是最熱門最多議員登記而搶破頭，熱門原因無外乎三審的業務內容不論是工務審查、建照核發、水利工程、地目變更、都計審查「於公於私就心照不宣」，如願中籤的議員沒有道理私下和沒中籤的議員退讓交換。

陳明義質疑，為何好不容易如願抽中籤卻馬上放棄交換，為何特定議員年年抽又年年換，就是死占三審終不換，既然中籤也是放棄給交換，當初又為何要登記第三審查會，是充人數還是當人頭，這樣人頭中籤成就寡頭壟斷是默契，是慣例，還是惡例？

陳明義說，對這次議會插曲，他不會氣餒也沒挫折，所提出的動議案不是基於他個人的權利發聲也不是為了五泰林的選區考量，而是捍衛新北市四百萬市民的對市議會代議士監督市政的正本清源。

陳明義說，他長期在第五審查會、第四審查會，他原本可以到任何審查會全方位問政，但是為突顯這不合理的慣例，他故意登記在第三審查會由議事人員代為抽簽，也許天意結果抽中最後一隻籤，既然如此就一本初衷當仁不讓。