快訊

MLB／大谷翔平191公里強轟破生涯 首對國民開砲就贏球

衰捲黃子佼事件！被爆婚事告吹…Lulu飛模里西斯慶33歲生日

不要幫洗衣煮飯、帶孫…在死前把所有財產花光！呂秋遠給10忠告：如何當受歡迎婆婆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抽籤質疑引新北議會衝突 陳明義：已與議長通電話諒解釋懷

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議長蔣根煌不滿同黨議員陳明義拿走審查會籤筒，甩手機又爆粗口。記者葉德正／攝影
新北市議長蔣根煌不滿同黨議員陳明義拿走審查會籤筒，甩手機又爆粗口。記者葉德正／攝影

新北市議會23日舉行預備會議，國民黨議員陳明義認為審查會抽籤可協議交換有損其他議員權益，抗議未果下，陳拿走籤筒引爆議長蔣根煌怒火，摔手機爆粗口。陳明義在臉書表達堅持「中籤者不得換籤」意志，他也表示，會後主動至議長室想當面溝通，不巧議長已離開議會返回服務處，但事後彼此通了電話也相互諒解釋懷。

新北市議會總共有6個審查會，其中第三審查會業管工務、城鄉、水利局，因攸關地方建設，使、建照審查與土地變更，每年11個名額的審查會都是搶破頭，這次第三審查會有25名議員登記意願，其餘審查會都是不足額登記。

昨陳明義在抽籤前提案要求中籤者不得換籤，避免有人派出多人搶抽該審查會，稀釋其他議員中籤機會，但陳明義抗議未果，取走籤筒一事，引發主席蔣根煌怒火，先摔手機，又爆粗口「Ｘ你娘ＸＸ」。

陳明義今凌晨在臉書表示，每年的第一次定期會開議，議員都會依照自由意願登記一至六審的審查會，每審查會不超過11位名額為限，如果意願調查登記超過11位，歷年議會就依照「慣例」採抽籤決定，他對這部分沒意見，但用人頭代抽籤稀釋真正有意願被迫抽籤的中籤率，甚至用對價交換中籤的名額，這是個偏門、撇步、陋習。

陳明義說，他在台北縣周錫瑋縣長主政的台北縣議會首次擔任縣議員就提出這樣操作是不合理不應該，等於公然作弊，無奈從朱立倫市長主政時期市議會到侯友宜市長現任市議會，每次開議他都一次次提出改革這個人頭代抽，中籤又換籤的荒謬慣例，卻也一次次被排擠被忽略。

陳明義說，六個審查會中第三審查會永遠都是最熱門最多議員登記而搶破頭，熱門原因無外乎三審的業務內容不論是工務審查、建照核發、水利工程、地目變更、都計審查「於公於私就心照不宣」，如願中籤的議員沒有道理私下和沒中籤的議員退讓交換。

陳明義質疑，為何好不容易如願抽中籤卻馬上放棄交換，為何特定議員年年抽又年年換，就是死占三審終不換，既然中籤也是放棄給交換，當初又為何要登記第三審查會，是充人數還是當人頭，這樣人頭中籤成就寡頭壟斷是默契，是慣例，還是惡例？

陳明義說，對這次議會插曲，他不會氣餒也沒挫折，所提出的動議案不是基於他個人的權利發聲也不是為了五泰林的選區考量，而是捍衛新北市四百萬市民的對市議會代議士監督市政的正本清源。

陳明義說，他長期在第五審查會、第四審查會，他原本可以到任何審查會全方位問政，但是為突顯這不合理的慣例，他故意登記在第三審查會由議事人員代為抽簽，也許天意結果抽中最後一隻籤，既然如此就一本初衷當仁不讓。

他強調，在議場上不是他跟蔣根煌議長之間的衝突，只是就事論事，他和議長有近30年的公私情誼，也暸解彼此的個性，沒必要因相同立場、不同視角所衍生的情緒而怨懟。會後他主動至議長室找議長想當面溝通，不巧議長已離開議會返回服務處，但彼此通了電話也相互諒解釋懷。

國民黨議員陳明義質疑審查會抽籤還可以交換，不符合公平正義，取走籤桶引發議長怒火。記者葉德正／攝影
國民黨議員陳明義質疑審查會抽籤還可以交換，不符合公平正義，取走籤桶引發議長怒火。記者葉德正／攝影

議員 陳明義

延伸閱讀

同黨議員怨審查會抽籤不公平 新北議長怒砸手機爆粗口

暌違316天！侯友宜明天重登新北議會質詢台 綠營爭取「問到飽」

林姿妙帶隊爭取冬山交流道審查過關 預計2031年完工

小資族也能抽 這檔承銷價24元、中籤可賺1.14萬

相關新聞

啓動調查柯文哲任內北士科案 蔣萬安：李四川確實點出問題

針對北投士林科技園區地上權案爭議，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨天對蔣市府開砲「如果要罵人，要先講清楚哪裡有問題？」台...

抽籤質疑引新北議會衝突 陳明義：已與議長通電話諒解釋懷

新北市議會23日舉行預備會議，國民黨議員陳明義認為審查會抽籤可協議交換有損其他議員權益，抗議未果下，陳拿走籤筒引爆議長蔣...

監察院約詢查羅益世舊案 侯友宜今中途離席市政會議

監察院今約詢新北市長侯友宜調查35年前所發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案。侯友宜今上午準時出席市政會議，但城...

花蓮地震不斷仍訪陸？傅崐萁：國會議員的公務要完成

0403花蓮地震後餘震不斷，23日凌晨發生地震導致建物傾斜，外界關注立法院國民黨團總召傅崐萁是否在25日訪陸。今天晚上近...

布林肯訪陸在即 美議員喊：中國大陸不是美國的朋友

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪問中國大陸。美國跨黨派議員團今日訪台，美國眾議院共和黨黨團會議秘書長麥...

影／聯邦眾議院員訪問團抵台 麥珂蓮盼深化雙方關係

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮、民主黨籍聯邦眾議員克爾帝、眾議院軍事委員會議員艾佛德一行人今天抵達台灣，預計將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。