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花蓮地震不斷仍訪陸？傅崐萁：國會議員的公務要完成
0403花蓮地震後餘震不斷，23日凌晨發生地震導致建物傾斜，外界關注立法院國民黨團總召傅崐萁是否在25日訪陸。今天晚上近8時，傅崐萁到富凱大飯店拆除現場，受訪表示出訪大陸要帶來遊客，行銷農產品，更要推動兩岸和平，「就是要完成」，確定會去大陸，不過卻未回應是否延後訪陸時間。
傅崐萁上周證實，將率黨籍立委於25日赴中國大陸訪問。引發各界的疑慮，加上花蓮從昨天開始出現許多大小餘震，中山路富凱大飯店、明禮路統帥大樓、自強路巷弄洗衣廠因地震傾斜倒塌，政界各人士認為現在訪陸不合適。
傅崐萁今晚表示，國會議員肩負的責任就是要讓地方建設推動，有災難時要與鄉親站在一起，把中央必要的資源爭取回來，讓地方重建順利完成，重建除了預算的資源外，最重要是客源如何走進來。國會議員代表立法院到WHA爭取台灣加入、國會議員到日本參加國會交流、國會議員到越南參加台商成立大會，都是公務行程。
傅崐萁指出，出訪大陸能為台灣帶進更多團客、自由行旅客，台灣農產品「貨能出去，人能進來」，更能推動兩岸和平，讓台灣人民安居樂業，「這當然是國會議員的公務」，就是要把它完成。
傅說，各方的說法都尊重，「同島一命、同島一心」，要讓災區趕快復建起來，不要讓災民、各行各業面臨破產，這才是要積極解決的問題，「傅崐萁不管在哪裡，我的心都在花蓮，跟鄉親永遠站在一起」。不過他未說明是否延後訪陸時間。
另外，傅崐萁與台灣土木技師公會花蓮辦事處長林志誠討論拆除工作，林志誠說，富凱大飯店因為傾斜較危險，優先拆除，現在先用土方墊高，讓鋼牙能順利從樓頂開始拆；因為腹地小，鋼梁要評估如何支撐，同時會放置鋼板，避免拆下來的建材掉落，影響周邊的房屋。
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