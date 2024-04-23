快訊

嚴重影響飛安...醫療直升機遭雷射筆狂照10多秒 工地人員遭逮喊：一時無聊

「被咬一定殘廢」中壢40公斤巨鱷龜出沒嚇壞路人 警出動2工具活逮牠

深夜地震震不停 被搖醒怎再睡？醫教「3撇步」：遇一情形需就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對台軍售交付延遲 美議員：美方應加速展現護台海決心

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國老虎小組日前對國會表示，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有19項未完成的武器採購。圖為台灣軍方為戰機掛載飛彈。圖／聯合報系資料照片
美國老虎小組日前對國會表示，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有19項未完成的武器採購。圖為台灣軍方為戰機掛載飛彈。圖／聯合報系資料照片

美國近年來對台軍售交付出現延遲的狀況，美國眾議院軍事委員會議員艾佛德（Mark Alford）認為，美國對台軍售應該加速，才能夠展現美國對維護台海安全的決心。

美國眾議院有一份報告指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，僅台灣有19項未完成武器採購，總額達220億美元，部分可能延到最早2027年交付，部分甚至沒有交貨日期。

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）共同率領跨黨派議員團於今日訪問台灣，並預計晉見蔡英文總統。

針對美國對台軍售延遲交付的問題，艾佛德指出，他與麥珂蓮皆在眾議院軍事委員會，對於對台軍事交付延遲都感到很困擾（disturbed）。

他認為，美國若加速對台軍售交付，並讓軍售變得更常態化，便能進一步展現強化維護台海安全的決心。

艾佛德也說，我們將持續對負責的單位施壓，確保台灣獲得由美國國會授權、撥用的軍售武器。

台美關係 美國 議員 軍售

延伸閱讀

影／聯邦眾議院員訪問團抵台 麥珂蓮盼深化雙方關係

突破美國金融圍堵 俄中貿易幾乎完全「去美元化」

接見美跨黨派眾議員 賴清德：續推台美關係深化

中國靠低價打敗全球 美國難反制

相關新聞

綠委提案民代去大陸要審核 國民黨團：想開啟綠色恐怖

民進黨立委沈伯洋委員等18人草擬「兩岸人民關係條例第九條及第九十一條」修正案，國民黨立法院黨團今天在立法院程序委員會暫緩...

對台軍售交付延遲 美議員：美方應加速展現護台海決心

美國近年來對台軍售交付出現延遲的狀況，美國眾議院軍事委員會議員艾佛德（Mark Alford）認為，美國對台軍售應該加速...

布林肯訪陸在即 美議員喊：中國大陸不是美國的朋友

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪問中國大陸。美國跨黨派議員團今日訪台，美國眾議院共和黨黨團會議秘書長麥...

出席憲法法庭辯論 人權會：廢除死刑保障生命權

憲法法庭今天就死刑釋憲案進行言詞辯論。國家人權委員會以鑑定機關身分，由監委高涌誠代表出席憲法法庭。國家人權委員會今天表示...

影／聯邦眾議院員訪問團抵台 麥珂蓮盼深化雙方關係

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮、民主黨籍聯邦眾議員克爾帝、眾議院軍事委員會議員艾佛德一行人今天抵達台灣，預計將...

謝長廷：賴政府將延續蔡政府路線 續推轉型正義

駐日代表謝長廷接受日媒訪問表示，總統當選人賴清德曾表示將尋求維持現狀，不激怒中國，這代表他上任後將延續總統蔡英文路線，轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。