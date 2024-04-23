對台軍售交付延遲 美議員：美方應加速展現護台海決心

美國近年來對台軍售交付出現延遲的狀況，美國眾議院軍事委員會議員艾佛德（Mark Alford）認為，美國對台軍售應該加速，才能夠展現美國對維護台海安全的決心。

美國眾議院有一份報告指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，僅台灣有19項未完成武器採購，總額達220億美元，部分可能延到最早2027年交付，部分甚至沒有交貨日期。

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）共同率領跨黨派議員團於今日訪問台灣，並預計晉見蔡英文總統。

針對美國對台軍售延遲交付的問題，艾佛德指出，他與麥珂蓮皆在眾議院軍事委員會，對於對台軍事交付延遲都感到很困擾（disturbed）。

他認為，美國若加速對台軍售交付，並讓軍售變得更常態化，便能進一步展現強化維護台海安全的決心。

艾佛德也說，我們將持續對負責的單位施壓，確保台灣獲得由美國國會授權、撥用的軍售武器。