不只苗博雅！黃捷自爆收4封「徐巧芯粉絲恐嚇信」：來自同個帳號
國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，民進黨立委黃捷與徐巧芯多次隔空叫陣。黃捷今天說收到4封恐嚇信，對方揚言要炸她的服務處，支持者若為徐巧芯抱不平，應奉勸徐巧芯自證清白，而這些威嚇都無法掩蓋真相，她已報案絕不姑息。
台北市議員苗博雅今天表示，揭發徐巧芯涉嫌財申不實，就收到恐嚇信件，提到「會在家中被炸死」，已向警方報案，呼籲民眾不要一再挑戰法律界限。
黃捷今天也在臉書撰文指出，她收到的4封恐嚇信，跟苗博雅收到的是來自同個帳號，而這4封信的日期，分別是15日、19日、20日、21日，對方揚言攻擊她和其家人，還要炸她的服務處，威嚇一次比一次激烈。
此外，黃捷也附上恐嚇信件截圖，內容提到「若黃捷再攻擊徐巧芯，位於高雄的服務處將會被炸飛」等。
黃捷說，從內容來判斷，這些威脅來自對徐巧芯在家族詐欺案中被檢驗、質疑的不滿，進而威脅她不許再發聲。支持者若為徐巧芯抱不平，應是奉勸徐巧芯自證清白，而不是呼應徐巧芯的復仇論，對她做瘋狂的死亡威脅。這些威嚇都無法掩蓋真相，她也已向警局報案、絕不姑息。
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