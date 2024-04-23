接見CSIS訪團 賴副總統：理性審慎處理兩岸關係

副總統賴清德今天接見戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團時表示，他將於5月20日宣誓就職，未來的新政府也會秉持理性、審慎的態度處理兩岸關係，會堅決維護台海的和平現狀。

賴副總統今天下午在總統府接見訪問團；賴副總統致詞表示，CSIS資深副會長車維德（Victor Cha）曾擔任白宮國安會亞洲事務主任，羅斯坎（PeterRoskam）和莫菲（Stephanie Murphy）過去都是美國國會議員，也都是「國會台灣連線」成員，長期以來對台灣支持。

賴副總統表示，CSIS是國際非常重要智庫，研究報告深深影響美國政府，也影響國際社會，令人非常欽佩，CSIS也是台灣的好朋友、老朋友，特別CSIS在今年2月特別召集國際學者進行研究討論，表達對台灣的支持，也凝聚出六大共識，這對台灣非常重要，同時也提醒國際社會，台灣安全對世界的重要性。

賴副總統說，今年是「台灣關係法」立法通過45週年；45年來，美國基於「台灣關係法」，對台灣提供強而有力的支持，這也是為什麼台灣經濟可以發展，民主可以延續的一個重要原因。

賴副總統指出，美國國會最近也通過81億餘美元的「印太安全補充撥款法案」，這除了展現美國在國際社會的領導力之外，也對於包括台灣在內的印太地區和平穩定，都有很大的幫助，「台灣非常感激」。

賴副總統說，5月20日他與副總統當選人蕭美琴將宣誓就職，未來的新政府，也會秉持理性、審慎的態度，處理兩岸關係，會堅決的維護台海的和平現狀，以和平為目標，以民主為指南針，落實「和平四大支柱」行動方案，讓印太地區得以穩定發展，敬請CSIS可以持續支持台灣。

車維德表示，恭喜賴副總統贏得選舉，「我們在華府都非常振奮」，勝選也展現出台灣是亞洲最傑出的民主之一，他知道賴副總統對於兩岸關係的願景，是「對和平有理想，但是沒有幻想」，相信這樣有助於面對未來兩岸關係的挑戰，如同訪團成員、美國前國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）在先前的會議所提及，目前在歐洲的戰爭，讓全世界更重視到台灣的重要性，所以也希望能夠討論台灣如何能與其他盟友，不管是亞洲還是歐洲，建立更緊密的安全合作關係。