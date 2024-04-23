快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同黨議員怨審查會抽籤不公平 新北議長怒砸手機爆粗口

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議長蔣根煌不滿同黨議員陳明義提案，上前理論。記者葉德正／攝影
新北市議長蔣根煌不滿同黨議員陳明義提案，上前理論。記者葉德正／攝影

新北市議會23日舉行預備會議，確認接下來議程，也展開各審查會抽籤，不過國民黨議員陳明義認為審查會抽籤後，還可以協議交換，可能導致某些議員派出多人搶某審查會，犧牲其他想進入某些特定委員會的議員權益，議長蔣根煌強調這是每個議員心甘情願，但無法說服陳明義，陳更在抽籤時拿走籤筒，氣得蔣根煌摔手機爆粗口「Ｘ你娘」，甚至作勢要找陳明義理論，其他議員也趕緊拉開兩人，最後順利完成抽籤。

新北市議會總共有6個審查會，其中第三審查會業管工務、城鄉、水利局，因為這些局處攸關地方建設，還有建照、使照審查等業務，每年審查會都是搶破頭，今年一到六審查會，每個審查會人數不得超過11人，今天登記第三審查會有25名議員，其餘審查會都是不足額登記。

陳明義在預備會議中指出，他認為每一位議員登記應該以一個委員會為原則，否則抽完後又跟別人交換，根本稀釋其他人中籤機會。

蔣根煌說，人家抽到要跟別人交換是他們的權益，也是人家心甘情願的，但陳明義堅持要求不能交換，認為交換審查會籤是辜負選民託付。

國民黨議員周勝考認為，他認為如果要改，應該下一屆修改議事規則後再去改，這一次應該按照大家自由意志交換。

陳明義要求表決，最後因為未過半，蔣根煌裁定繼續抽籤，引發陳明義不滿，上前拿走籤筒，更要求清點議會現場人數，氣得蔣根煌怒摔手機，大罵「X你娘」，更氣得衝下台，要找陳明義理論，被其他議員拉開，最後順利抽完籤，陳明義順利抽中第三審。

因為規定未變，明天上午前，議員若協議交換，還是可以告知議會。

民眾黨議員陳世軒說，立法院每天如火如荼討論國會改革，地方議會也應該要更高要求。

新北市議長蔣根煌不滿同黨議員陳明義提案，上前理論。記者葉德正／攝影
新北市議長蔣根煌不滿同黨議員陳明義提案，上前理論。記者葉德正／攝影

新北 蔣根煌 議員 陳明義

延伸閱讀

暌違316天！侯友宜明天重登新北議會質詢台 綠營爭取「問到飽」

保生大帝聖誕 新北樹林濟安宮捐消防器材助救災

免費玩獨木舟、SUP 新北水域體驗營近2千名額明起報名

汛期別上演河濱泡水車慘況 新北防汛簡訊開放登錄

相關新聞

同黨議員怨審查會抽籤不公平 新北議長怒砸手機爆粗口

新北市議會23日舉行預備會議，確認接下來議程，也展開各審查會抽籤，不過國民黨議員陳明義認為審查會抽籤後，還可以協議交換，...

暌違316天！侯友宜明天重登新北議會質詢台 綠營爭取「問到飽」

新北市長侯友宜去年請假參選總統、1月14日回歸市政，侯友宜24日將再度登上議會質詢台接受質詢，新北市議會今天舉行預備會議...

花蓮地震不斷仍訪陸？傅崐萁發新聞稿明志這樣說

0403花蓮大地震後餘震不斷，近兩天又發生讓建物倒塌的強震，國民黨團總召傅崐萁是否如期訪陸為外界關注。傅崐萁今天發布新聞...

接見美國會議員訪團 賴清德：將落實四大支柱行動方案

副總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院跨黨派議員訪問團時表示，他與蕭美琴副總統當選人將於5月20日就任，未來將穩健落實先前所...

北慈疑似偷拍手術病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

台北慈濟醫院黃姓護理師在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，不但拍攝照片還出手搓揉，黃男還把...

花蓮地震不斷仍訪陸？ 傅崐萁發聲但未給明確答案

0403花蓮大地震後餘震不斷，23日凌晨又發生讓建物倒塌的強震，外界關注國民黨團總召傅崐萁是否如期訪陸。傅崐萁23日發布新聞稿，指他率團訪陸，是為兩岸能夠和平而努力，為振興花蓮災後重建經濟發展而努力。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。