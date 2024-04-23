同黨議員怨審查會抽籤不公平 新北議長怒砸手機爆粗口

新北市議會23日舉行預備會議，確認接下來議程，也展開各審查會抽籤，不過國民黨議員陳明義認為審查會抽籤後，還可以協議交換，可能導致某些議員派出多人搶某審查會，犧牲其他想進入某些特定委員會的議員權益，議長蔣根煌強調這是每個議員心甘情願，但無法說服陳明義，陳更在抽籤時拿走籤筒，氣得蔣根煌摔手機爆粗口「Ｘ你娘」，甚至作勢要找陳明義理論，其他議員也趕緊拉開兩人，最後順利完成抽籤。

新北市議會總共有6個審查會，其中第三審查會業管工務、城鄉、水利局，因為這些局處攸關地方建設，還有建照、使照審查等業務，每年審查會都是搶破頭，今年一到六審查會，每個審查會人數不得超過11人，今天登記第三審查會有25名議員，其餘審查會都是不足額登記。

陳明義在預備會議中指出，他認為每一位議員登記應該以一個委員會為原則，否則抽完後又跟別人交換，根本稀釋其他人中籤機會。

蔣根煌說，人家抽到要跟別人交換是他們的權益，也是人家心甘情願的，但陳明義堅持要求不能交換，認為交換審查會籤是辜負選民託付。

國民黨議員周勝考認為，他認為如果要改，應該下一屆修改議事規則後再去改，這一次應該按照大家自由意志交換。

陳明義要求表決，最後因為未過半，蔣根煌裁定繼續抽籤，引發陳明義不滿，上前拿走籤筒，更要求清點議會現場人數，氣得蔣根煌怒摔手機，大罵「X你娘」，更氣得衝下台，要找陳明義理論，被其他議員拉開，最後順利抽完籤，陳明義順利抽中第三審。

因為規定未變，明天上午前，議員若協議交換，還是可以告知議會。