聽新聞
test
0:00 / 0:00
同黨議員怨審查會抽籤不公平 新北議長怒砸手機爆粗口
新北市議會23日舉行預備會議，確認接下來議程，也展開各審查會抽籤，不過國民黨議員陳明義認為審查會抽籤後，還可以協議交換，可能導致某些議員派出多人搶某審查會，犧牲其他想進入某些特定委員會的議員權益，議長蔣根煌強調這是每個議員心甘情願，但無法說服陳明義，陳更在抽籤時拿走籤筒，氣得蔣根煌摔手機爆粗口「Ｘ你娘」，甚至作勢要找陳明義理論，其他議員也趕緊拉開兩人，最後順利完成抽籤。
新北市議會總共有6個審查會，其中第三審查會業管工務、城鄉、水利局，因為這些局處攸關地方建設，還有建照、使照審查等業務，每年審查會都是搶破頭，今年一到六審查會，每個審查會人數不得超過11人，今天登記第三審查會有25名議員，其餘審查會都是不足額登記。
陳明義在預備會議中指出，他認為每一位議員登記應該以一個委員會為原則，否則抽完後又跟別人交換，根本稀釋其他人中籤機會。
蔣根煌說，人家抽到要跟別人交換是他們的權益，也是人家心甘情願的，但陳明義堅持要求不能交換，認為交換審查會籤是辜負選民託付。
國民黨議員周勝考認為，他認為如果要改，應該下一屆修改議事規則後再去改，這一次應該按照大家自由意志交換。
陳明義要求表決，最後因為未過半，蔣根煌裁定繼續抽籤，引發陳明義不滿，上前拿走籤筒，更要求清點議會現場人數，氣得蔣根煌怒摔手機，大罵「X你娘」，更氣得衝下台，要找陳明義理論，被其他議員拉開，最後順利抽完籤，陳明義順利抽中第三審。
因為規定未變，明天上午前，議員若協議交換，還是可以告知議會。
民眾黨議員陳世軒說，立法院每天如火如荼討論國會改革，地方議會也應該要更高要求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言