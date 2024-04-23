花蓮地震不斷仍訪陸？傅崐萁發新聞稿明志這樣說

0403花蓮大地震後餘震不斷，近兩天又發生讓建物倒塌的強震，國民黨團總召傅崐萁是否如期訪陸為外界關注。傅崐萁今天發布新聞稿，指他率團訪陸，是為兩岸能夠和平而努力，為振興花蓮災後重建經濟發展而努力。縣長鎮守地方，立委堅守中央，盼朝野同島一命，攜手向前，共同建設花蓮美好家園。不過，對於「要去」或「不要去」大陸，傅崐萁沒有明確給出答案。

傅崐萁說，昨晚上第二波大地震再度侵襲花蓮，回花蓮的鐵公路都中斷了，花蓮再次成為孤島，證明花蓮人需要安全回家的路，也期盼朝野一心，為花蓮及全台灣人民的生命安全找尋出路。

傅崐萁表示，從0403規模7.2大地震，到這兩天連續數十次規模4以上有感地震，花蓮人民幾乎無法安穩生活。花蓮縣長徐榛蔚在第一時間凌晨2時40分趕赴災害現場，指揮疏散及安全。他今上午在立法院開會緊急協商後，將於下午趕回花蓮關心民眾。

傅崐萁指出，這次地震再次顯示，東部鐵公路充滿危機，只有「蘇花改」歷經0403、0422兩次大地震仍安然無恙，表示東台灣路網需全盤檢視重新興建，高架橋樑及堅固隧道才能規避落石，給花東人一條安全回家的路。

傅崐萁強調，他必須堅守在立法院，推動完成包括「國道六號」「花東快速公路」「環島高鐵」等條例，目前都已經一讀會通過，並督促中央政府立即興建，讓東部人民能夠平安回家安居樂業。「0403震災重建條例」先匡列150億元已逕付二讀完成，然兩波大地震後，包括台北市等多個縣市出現更多傾斜危樓，因此除原編列150億經費預算，國民黨團將在後續朝野協商中，目標爭取調整為300億元預算，希望早日完成重建還給鄉親安全家園。

傅崐萁提到，值此天災急難之時，不只需要災後重建，百工百業尤需振興救援，今年10月前的花蓮觀光訂房幾已全數被取消，地方主要產業面臨破產的危機。再沒有振興對策，岌岌可危。他率國民黨團立委訪問大陸，就是為了恢復兩交流觀光而努力、為農漁產品打通外銷大陸而努力、更是為兩岸能夠和平而努力、為振興花蓮災後重建經濟發展而努力。

傅崐萁總結，朝野立委組織赴WHA爭取加入國際組織，是公務行程；赴日本國會交流，是公務行程；前往越南參加台商聯誼會，是公務行程；為兩岸恢復交流出訪北京，更是責無旁貸的公務行程。縣長鎮守地方，立委堅守中央，盼朝野同島一命，攜手向前，共同建設花蓮美好家園。