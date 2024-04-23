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因35年前舊案約詢侯友宜 藍委批監委失去御史大夫風骨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照

新北市長侯友宜因35年前「世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案」，遭監察委員高涌誠、林郁容約詢。國民黨立委賴士葆批，監察委員變成捍衛政黨權益的附隨組織，失去御史大夫的風骨，製造社會對立的亂源，讓社會徒生厭惡。

賴士葆說，監察院走了陳師孟，來了高涌誠，高涌誠每每出手查案就讓監察院形象再次跌落。這回要查35年前世台會羅益世闖關案，要約談侯友宜說明，當年侯友宜是一個在場的中山分局小小組長，並非決策者，說要還原真相，為什麼不約談現場指揮的警官或是警察局長？監察院還發出聲明澄清不可能追究侯友宜的個人責任，的確，35年前的小咖警官談什麼責任，總之，這個約談政治意義大於實質意義。

賴士葆指出，高涌誠也是人權委員會的副主委，對於台灣很多人權被踐踏的事情視而不見，卻頻頻濫權啟動調查爭議政治性案件。例如前立委段宜康曲棍球案始終是一個笑柄，高涌誠不顧僭越侵犯司法權，去彈劾檢察官就是極大的爭議。另外，新竹市前市長林智堅和余正煌論文抄襲事件已經在法庭上和解撤告，高涌誠卻重啟調查余正煌涉及洩漏偵防的案件，當時查無不法。

賴士葆表示，這次高涌誠出手約詢侯友宜，要讓代表藍營選總統的人難堪，就是討好層峰，表示其問政風格完全貼近綠營的意識形態和價值觀，監委沉淪的案例不勝枚舉，例如2020年，明知蔡政府延用「中華台北」的名稱參加APEC、WHA等國際活動，監委林文程卻質疑馬政府用「中華台北」是出賣主權。監察委員自甘墮落，再三淪為東廠打手，讓人嘆息與惋惜，曾幾何時監察委員變成捍衛政黨權益的附隨組織，完全失去御史大夫的風骨，監察委員存在只是製造社會對立的亂源，讓社會徒生厭惡。

侯友宜 監察院 賴士葆 高涌誠

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