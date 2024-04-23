利息超過4成比地下錢莊還吸血...融資貸款亂象橫行 民眾黨團提專法納管

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊今天說，近年融資貸款亂象橫行，坊間出現許多商品貸、機車貸、小額投資，號稱小資產就可以獲得高額貸款，二胎、三胎皆可貸，然而此類型公司缺乏管理、無徵信可貸，利率也沒有管制，導致許多民眾誤入財務陷阱，民眾黨團提案催生「融資公司法」草案，要求主管機關必須負起管理責任。

民眾黨立法院黨團上午與卡債自救會顧問趙興偉、馮姓受害人舉行「催生金融公司法」記者會，提出民眾黨團版本「融資公司法」草案。

黃珊珊指出，國內三大融資公司的資產規模，現在都已經突破2000億元，甚至比國內多家銀行都大，融資亂象有四大陷阱，包括假買賣真借貸、簽空白本票、費用收取無節制、借新還舊利滾利，深陷高利貸款、慘遭融資詐騙的受害人數與金額，恐怕超過2007年轟動社會的卡債風暴。

黃珊珊說，當年的卡奴問題催生「消費者債務清理條例」，同時也開啟管控融資公司的立法討論，然而專法在立法院，一躺竟然就是16年。

馮姓受害人表示，自己的女兒是身心障礙者，遭到融資公司誘騙投資加上貸款，遭到詐取巨額利息苦不堪言，女兒的月收入不到2萬元，因為想要貼補家計，被網路上的求職廣告「斜槓青年」吸引，結果落入金融投資的陷阱，該集團佯稱代操就能獲得高額配息。

馮姓受害人說明，融資公司幫女兒辦理「商品貸」38萬元，扣除9%的手續費，只有拿到34萬5800元，接著又要求繳交「代辦費」7萬元，實際匯入戶頭的餘額僅有27萬5800元，融資公司卻要求償還52萬2500元，由於女兒名下擁有機車，最後也被詐騙集團誘導辦理「機車貸」。

卡債自救會顧問趙興偉指出，有些融資公司收取的利息高達43.4%，簡直比地下錢莊還吸血，他們先從銀行低利借款，再高利轉介給民眾賺取暴利，動輒打電話到住所或公司騷擾，獲利高達數千億卻無法可管，導致被害人求助無門。

黃珊珊表示，民眾黨團推動融資公司專法的重點，包括融資公司應納為金融特許行業，而且需要申請許可，由金管會作為主管機關，而融資公司負責人與業務員應有資格限制，並且必須對客戶進行KYC（了解你的客戶）程序，並且向聯徵中心徵提信用資料。

黃珊珊說，為了終結融資亂象，民眾黨團提出「融資公司法」草案，盼至少要讓融資公司有法律跟主管機關管轄，不再放任亂象橫行、人民被詐騙，民眾黨團將積極與朝野黨團協調，讓法案盡快付委討論審查，力拚在本會期就能三讀通過，為人民的權益把關。