綠委不滿「立委赴陸須報備」提案被封殺 藍委陳玉珍痛批：毀憲亂政

民進黨立委沈伯洋等提案修兩岸人民關係條例，要求接觸到國安機密的人員，包含立委、直轄市議員等民意代表，赴陸要有限制，接觸中共黨政軍時，須申報往來內容。不過，相關提案於立法院程序委員會，被國民黨團以人數優勢擋下，引發綠營批評。國民黨立委陳玉珍批相關提案毀憲亂政，才會被擋下，未排入周五院會報告事項。

沈伯洋在臉書上表示，他的提案直接在報告事項，被國民黨和民眾黨封殺，10票對8票。是在報告事項，不是在委員會，所以連「進去（委員會）討論的機會都沒有」。藍白立委從「委員會不給發言」，到「委員會直接散會」，直接進化成在程序委員會封殺。

陳玉珍批沈伯洋等提案，違反中華民國憲法第4條、第10條，人民有居住遷徙自由，遷徙自由包括自由入出境的自由。

陳玉珍表示，綠委提出這樣的毀憲亂政之舉，要跟民進黨團總召柯建銘講不要在立法院提出毀憲亂政的案子，國民黨覺得該案不適合進入討論，有失國會的高度，失國會議員的高度。

陳玉珍也提到，民進黨說以前慣例沒有擋報告事項。事實上，以前慣例就是有，以前國民黨多數時也有這樣做過。套句民進黨講的話，時空環境改變。

陳玉珍認為，如真有國安疑慮，不一定要去中國大陸，要做對國安有威脅的事情，去美國、日本、韓國或世界各國也有可能發生。這種提案太具針對性，兩岸兵凶戰危是民進黨執政以後，國民黨執政時期沒有這樣的事情，故認為這樣的案子太具針對性，立法院提案的高度要加強，避免立法院被冠上毀憲亂政的帽子。

陳玉珍補充，綠委提案等於是要做審查，審查人民可否出境、去哪些地方，這樣子是毀憲亂政。柯建銘回去跟民進黨團成員講一下，不要毀憲亂政，時空環境改變，不要說以前慣例怎樣就怎樣。至於是否針對傅崐萁，陳玉珍表示，不管針對誰，重點是這個提案毀憲亂政，違反憲法。