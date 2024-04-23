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兒少狼師判刑後再開課 王婉諭籲設「兒少工作證」制度

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭（中）、新竹市議員蔡惠婷（左）與人本教育基金會執行長馮喬蘭（右），上午在立法院舉行「性犯罪教師重起爐灶？完善制度才能避免兒少受害」記者會，呼籲政府正視兒少安全問題，別讓多元新型態的教育形式成為安全漏洞。同時希望逐步建構我國兒少工作證制度，讓家長放心、孩子安心。記者曾學仁／攝影
時代力量黨主席王婉諭（中）、新竹市議員蔡惠婷（左）與人本教育基金會執行長馮喬蘭（右），上午在立法院舉行「性犯罪教師重起爐灶？完善制度才能避免兒少受害」記者會，呼籲政府正視兒少安全問題，別讓多元新型態的教育形式成為安全漏洞。同時希望逐步建構我國兒少工作證制度，讓家長放心、孩子安心。記者曾學仁／攝影

新竹某生態工作室長年舉辦兒少生態營隊，去年爆發陳姓負責人性侵兒少事件，陳男一審被判刑3年8個月。時代力量黨主席王婉諭今天表示，陳男近來另起爐灶開課招生，提醒民眾注意，並呼籲設立「兒少工作證」制度，通過資格審查過濾不適任者，也讓家長有所依據、安心。

王婉諭今天與新竹市議員蔡惠婷、人本教育基金會執行長馮喬蘭在立法院舉行記者會，喊話要政府正視兒少安全問題，別讓多元新型態的教育形式成為安全漏洞，並呼籲政府建構兒少工作證制度。

王婉諭指出，這種新型態的教育模式，經常會被制度、系統排除在外，讓這反而變成一種漏洞，像是課外的工作坊、營隊等等，舉辦的單位到底有沒有立案？教師有沒有專業證照？實際上都很難查證，且時常沒有正式的認證機制。

王婉諭指出，像是先前發生在台中市的柔道教練重摔幼童致死案，也是因為教師缺乏專業知能導致，所以她在立法院就大力倡議體育教練證的制度，最終促成了教練證的查訊系統，讓家長們可以主動搜尋，進而找尋有保證的教學課程。

王婉諭認為，這樣的模式，應該逐步落實在所有的兒少工作上，透過設立「兒少工作證」制度，讓家長們有一個依據，也讓有心從事兒少工作的人，可能更了解兒少知能，並且通過一定的資格審查，過濾掉不適任者。

馮喬蘭表示，有林姓柔道教練兩度發生性侵案件，但受刑後依然擁有教練證；某國立學校李姓戲曲專業老師被查出至少對5位學生性侵，但林、李二師目前仍可在劇團或音樂團體中接觸到打工、實習或參訪的兒少。

馮喬蘭指出，很多兒少性暴力行為不一定經由刑事程序處理，更多是由行政程序認定，比方依照性平法認定的師對生性侵害，或依照兒少權法認定的兒童虐待，但這些行政調查結果，都不會記載在良民證上，只會在個別不適任系統中記載，家長僅看招生資訊根本無從得知。

馮喬蘭認為，台灣應仿照澳洲，建立台灣兒童工作證制度，並在獲取兒童工作證前，先進行兒童安全訓練課程，後續並定期接受複訓，確保兒童相關工作者都有基本能力及倫理。

時代力量黨主席王婉諭（中）、新竹市議員蔡惠婷（左）、人本教育基金會執行長馮喬蘭（右）。記者歐陽良盈/攝影
時代力量黨主席王婉諭（中）、新竹市議員蔡惠婷（左）、人本教育基金會執行長馮喬蘭（右）。記者歐陽良盈/攝影

時代力量 王婉諭

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時力防堵漏洞 籲政府建構兒少工作證制度

狼師仍能開班招生！ 應設兒童工作證

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