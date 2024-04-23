民進黨團抗議藍白封殺兩岸人民關係條例修正案

針對民進黨立委沈伯洋所提兩岸人民關係條例修正案在立法院程序委員會遭藍、白以優勢人數封殺，民進黨立院黨團下午舉行記者會，抨擊藍白聯手、抗議鴨霸復辟。

立法院程序委員會排案民進黨立委沈伯洋所提兩岸人民關係條例修正案，希望能嚴修規定，讓會接觸到國安機密的人員，包含民意代表，去中國要有限制，且必須在接觸黨政軍時，申報往來內容。中午在程序委員會被藍、白以優勢人數封殺，沈伯洋批連「進去討論」的機會都沒有。

立委沈伯洋表示法律提案在報告事項中被國民黨和民眾黨號以10票對8票直接封殺，強調是在程序委員會的「報告事項」封殺，所以連委員會都無法「進去討論」，抨擊現在藍、白「委員會不給發言」，到「委員會直接散會」，現在直接進化成在程序委員會就封殺了。