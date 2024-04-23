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NCC主委傳內定 藍委許宇甄：爭議人士將建議黨團不同意

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

民進黨總統賴清德新政府的NCC主委提名人選傳出已經內定，將由NCC現任副主委翁柏宗升任主委。國民黨立委許宇甄批評，翁柏宗擔任副主委期間，最讓人印象深刻就是配合民進黨運作，接任NCC主委，只會讓NCC持續墮落，她會建議黨團不同意這次的NCC委員任命。

有周刊報導，蔡英文與賴清德已經針對NCC新任委員名單交換意見，除翁柏宗可望扶正擔任主委外，另3名提名人選鎖定台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏並規劃擔任副主委、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、現任NCC平台事業管理處長詹懿廉。

許宇甄表示，近年電信詐騙事件頻傳，國人損失慘重，NCC身為電信主管機關，在處理大量人頭門號卻消極不作為，負責單位就是平台事業管理處，處長詹懿廉將被提名擔任NCC委員，而前NCC委員蕭祈宏卸任後轉任二類電信擔任顧問涉嫌違反旋轉門條款，還打電話給其他NCC委員，有沒有打給平台事業管理處？有沒有內神通外鬼？這些問題都還沒釐清，現在提名NCC內部人員擔任委員，令人無法苟同。

此外，學者羅慧雯與民進黨關係密切，擔任NCC委員如何維持中立性？如何發揮專業？她過去對於中天電視提出不少問題，有既定的立場，她甚至有一篇評論「新聞自由是什麼，能吃嗎？」還有一篇評論「如果，中天換照通過…..」，讓這樣的學者要擔任獨立機關的委員，真能有獨立行使職權？能保持中立客觀？讓人懷疑。

許宇甄強調，NCC該是獨立機關，提名的人選色彩明顯，恐讓NCC淪為民進黨的附隨組織，未來要幫賴清德做言論審查？還是要當賴清德洗滌人心及認知作戰的指揮中心？

NCC 民進黨 賴清德

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