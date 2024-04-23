接見美跨黨派眾議員 賴清德：續推台美關係深化

副總統賴清德今天上午接見美國聯邦眾議院跨黨派議員訪問團時表示，他與蕭美琴將於5月20日就任總統、副總統，將延續總統蔡英文的努力，致力於台海和平穩定，並期待與美國等理念相近國家有更多合作，持續推動台美關係深化。

賴副總統今天上午在總統府接見「美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥克林跨黨派訪問團」，訪團由麥克林（Lisa McClain，另譯：麥珂蓮）、民主黨籍聯邦眾議員奇爾迪（Dan Kildee）以及眾議院軍事委員會友台議員艾福特（Mark Alford）等人組成，外交部長吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉也在座。

賴副總統表示，今年是「台灣關係法」立法45週年，「台灣關係法」是在美國國會跨黨派議員積極推動下，所完成的重要立法，為台灣與美國發展雙邊關係，奠定穩固基礎，也為台灣提供安全保障，更是台海和平及印太穩定的重要基石；45年來，美國國會對台灣的支持始終堅定，最近幾年透過多元的立法倡議，協助台灣強化自我防衛力量，深化台美在經貿各領域的實質合作。

賴副總統指出，美國聯邦眾議院上週通過「2024年國安緊急補充撥款法案」，其中81億餘美元的「印太安全補充撥款法案」，不但將強化西太平洋民主島鏈嚇阻威權勢力擴張的能力，確保台海和平與穩定，也將提升印太地區國家對美國捍衛自由民主價值的信心。

賴副總統說，台美經貿關係持續深化，不僅對雙方人民與企業有利，更能增加彼此經濟韌性，台美21世紀貿易倡議首批協定已經完成簽署，第2階段正在談判，非常期待美國國會能夠及早完成「美台快速雙重稅收減免法案」的立法工作，解決雙方經貿人士長期關切的雙重課稅問題，為台美雙向貿易及投資，創造更多利基。

賴副總統表示，他與蕭美琴將於5月20日就任總統、副總統，未來除了落實「和平四大支柱」行動方案，也將延續蔡總統的努力，致力於台海和平穩定，並期待與美國等理念相近國家有更多合作，持續推動台美關係深化。

麥克林表示，深化台美關係非常重要，這樣的關係也能促成全球和平，美國非常珍惜與台灣的關係，不只是軍事上的合作，還有經濟上的交流，台美關係有許多進展，像是經濟關係可以持續深化。

奇爾迪說，他是美國聯邦眾議院歲計委員會的成員，國際貿易就是他負責的範圍，很高興看到台美之間經貿進展，台美21世紀貿易倡議可以加深經濟連結，也期待第2階段協定盡早完成。