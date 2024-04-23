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花蓮餘震坍塌建物多屬紅單 民眾自行拆除每幢補助30萬
花蓮地震凌晨餘震，再將數棟建物震坍，目前已知4棟坍塌建物中，3棟先前就已被評估列為紅單，能否重新評估成為一大問題。花蓮縣府表示，民眾若有需要都可以再通報緊急評估，縣府會依通報順序、位置等安排複評，民眾若希望自行拆除，每棟建物可補助30萬元拆除費。
0403花蓮地震後，縣府啟動緊急評估，張貼54張紅單、57張黃單；今日凌晨連續餘震，統帥大樓、富凱飯店、自強路廢棄工廠、壽豐鄉鹽寮民房等建物坍塌，其中統帥、廢棄工廠與鹽寮民房原本就被貼紅單，富凱飯店則由於未通報評估，屬新增案例。
花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，今天上午重新啟動緊急評估，已陸續接到民眾通報。除了新增的通報，先前已評估過的建物也可重新通報複評，縣府會依通報順序、建物位置遠近等因素，安排評估順序；原則上以持有者、住戶自行通報為主，民眾若發現建物外觀有明顯破損、龜裂，也可以通報。
鄧子榆說明，危樓拆除作業根據建築法，只有已影響公共安全、毀損到一定程度沒有修復可能的建物，才需要拆除，若所有人無力拆除，縣府才會強制拆除，費用由災害搶險支出，如已經拆除的天星大樓、正要拆除的統帥、富凱都屬這類案例。
沒有立即危險的建物，原則上以修復優先，除非所有者民估過後，認為還是非拆不可，可以自行付費拆除。鄧子榆表示，縣府由本次賑災善款中撥出經費，補助自行拆除的建物每幢30萬元，於下就要由所有人負擔；一般來說，2到3層樓的透天建物拆除費用約在50萬到100萬元。
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