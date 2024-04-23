民眾黨設中央政策會 擬定政策方向迎接大選挑戰

民眾黨主席柯文哲說，將新成立中央政策會，並在黨團智庫與新故鄉智庫的基礎上，整合包括立法院黨團在內的中央與地方政策，如何擬定2026、2028選舉政策方向，是中央政策會未來主要任務。

由前國家安全會議諮詢委員蘇進強、前台北市副市長鄧家基等人發起的台灣新故鄉智庫協會，2023年1月8日召開成立大會，推選柯文哲為第一屆理事長，蘇進強為秘書長。

新故鄉智庫今天透過新聞稿表示，繼民眾黨共識營後，柯文哲日前召開選後第一場國政顧問座談，感謝國政顧問團在2024總統大選期間，對國家大政方針與總統政見的協助，並介紹新成立的「中央政策會」執行長郭威瑤讓與會的專家學者認識。

柯文哲在會中指出，未來的中央政策會，將在新故鄉智庫協會與黨團智庫的既有基礎上，整合包括立法院黨團在內的中央與地方政策，除統一政策口徑外，對具爭議性的政策、法案，會站在「人民利益最大化」立場，做更明確宣示。

民眾黨前立委賴香伶表示，希望政策會具體落實黨綱、政綱既定的政策，並以提供問政所需的「子彈」為主。郭威瑤則說，未來會依議題屬性，研擬可行的方案，避免發生模擬兩可、兩面討好，欠缺立場的情形。

柯文哲說，希望未來中央政策會能發揮議題倡議，以及法案、政策研究的雙重功能，他會要求8位現任立委邀國政顧問及專家，各自建立法案的智囊團，並與中央政策會密切聯繫；如何擬定2026年的九合一選舉及2028年總統大選政策方向，勢必是政策會未來主要任務。

新故鄉智庫表示，國政顧問團在選後，配合立法院8大委員會編組。柯文哲在會中聽取與會人士的建議，持續推動競選期間所宣示的「核二、核三延役，核四經國際檢驗通過後重啟」的政見，柯文哲表示，民眾黨對核電的立場沒有改變。

「內政與兩岸組」的台大政治系教授彭錦鵬說，不要因麥寮補選失敗就感到挫折，畢竟地方選舉必須平時就深耕厚植，不同於都會型與全國性大選，民眾黨應再接再勵，期盼立院8席不分區立委能扮演關鍵角色。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，「馬習會」已為兩岸關係發揮潤滑與穩定的功能，上半年台海局勢縱使不會平靜無波，但也不致發生劇變；他建議柯文哲應傾聽社會對恢復陸客來台與兩岸青年交流的民意。