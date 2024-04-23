快訊

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

全台餘震不斷！「地震包」準備好了嗎？盤點該帶啥、平常放哪、多久更新1次

民眾黨設中央政策會 擬定政策方向迎接大選挑戰

中央社／ 台北23日電

民眾黨主席柯文哲說，將新成立中央政策會，並在黨團智庫與新故鄉智庫的基礎上，整合包括立法院黨團在內的中央與地方政策，如何擬定2026、2028選舉政策方向，是中央政策會未來主要任務。

由前國家安全會議諮詢委員蘇進強、前台北市副市長鄧家基等人發起的台灣新故鄉智庫協會，2023年1月8日召開成立大會，推選柯文哲為第一屆理事長，蘇進強為秘書長。

新故鄉智庫今天透過新聞稿表示，繼民眾黨共識營後，柯文哲日前召開選後第一場國政顧問座談，感謝國政顧問團在2024總統大選期間，對國家大政方針與總統政見的協助，並介紹新成立的「中央政策會」執行長郭威瑤讓與會的專家學者認識。

柯文哲在會中指出，未來的中央政策會，將在新故鄉智庫協會與黨團智庫的既有基礎上，整合包括立法院黨團在內的中央與地方政策，除統一政策口徑外，對具爭議性的政策、法案，會站在「人民利益最大化」立場，做更明確宣示。

民眾黨前立委賴香伶表示，希望政策會具體落實黨綱、政綱既定的政策，並以提供問政所需的「子彈」為主。郭威瑤則說，未來會依議題屬性，研擬可行的方案，避免發生模擬兩可、兩面討好，欠缺立場的情形。

柯文哲說，希望未來中央政策會能發揮議題倡議，以及法案、政策研究的雙重功能，他會要求8位現任立委邀國政顧問及專家，各自建立法案的智囊團，並與中央政策會密切聯繫；如何擬定2026年的九合一選舉及2028年總統大選政策方向，勢必是政策會未來主要任務。

新故鄉智庫表示，國政顧問團在選後，配合立法院8大委員會編組。柯文哲在會中聽取與會人士的建議，持續推動競選期間所宣示的「核二、核三延役，核四經國際檢驗通過後重啟」的政見，柯文哲表示，民眾黨對核電的立場沒有改變。

「內政與兩岸組」的台大政治系教授彭錦鵬說，不要因麥寮補選失敗就感到挫折，畢竟地方選舉必須平時就深耕厚植，不同於都會型與全國性大選，民眾黨應再接再勵，期盼立院8席不分區立委能扮演關鍵角色。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，「馬習會」已為兩岸關係發揮潤滑與穩定的功能，上半年台海局勢縱使不會平靜無波，但也不致發生劇變；他建議柯文哲應傾聽社會對恢復陸客來台與兩岸青年交流的民意。

柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲嗆北士科要罵先找出問題..蔣萬安回擊表明態度

陳駿季護駕有功獲真除？總統選舉期間曾批柯文哲酸藍委

北市議會擬查北士科案 柯文哲嗆不要轉移台智光案焦點

選前自曝有人開價2億美金當副手 北檢傳喚證人柯文哲出庭

相關新聞

【即時短評】賴政府扁朝人馬班師回朝 是扁系復活還是有其他因素？

總統當選人賴清德對新政府人事佈局陸續底定，傳出幾位扁政府時期指標幕僚，包括羅文嘉、馬永成、林德訓等人都將加入賴政府團隊，...

北市議會擬查北士科案 柯文哲嗆不要轉移台智光案焦點

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，藍綠議員昨天連署提案成立專案小組調查。台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，...

傳扁朝大將羅文嘉、馬永成回鍋 藍委質疑：下一步恐特赦陳水扁

準行政院長卓榮泰今天上午公布最新內閣人事，但民進黨前秘書長羅文嘉被點名將出任政委、總統府前副秘書長馬永成被點名進入國安會...

淨零及用電穩定的拔河 賴清德不能只是在空中畫大餅

415限電危機驚險解除，隨後桃園多次停電，逼得桃園市長張善政高分貝批評，三天兩頭的無預警停電，不應該成為新政府給人民的見面禮。險些限電及區域停電是事實，不管是出於缺電還是配電的理由，側翼把風向帶到是地方政府的責任，顯得可笑。而台電總經理自覺委屈，請辭以示負責，彷彿缺電是台電要負全責，更是荒謬。...

監察院找侯友宜查35年前案 藍營：不如查賴清德勞力士

監察院將針對35年前的世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，約談國民黨新北市長侯友宜，國民黨立法院黨團今天開記者會指出...

花蓮餘震坍塌建物多屬紅單 民眾自行拆除每幢補助30萬

花蓮地震凌晨餘震，再將數棟建物震坍，目前已知4棟坍塌建物中，3棟先前就已被評估列為紅單，能否重新評估成為一大問題。花蓮縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。