遭列他字案 徐巧芯嘆委屈「確信司法會還我清白」

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見。台灣基進黨上周赴北檢告發徐巧芯，涉犯詐欺、貪汙及公職人員財產申報法等罪，北檢將分他字案調查。徐巧芯今天受訪時強調，她沒有任何一分錢進到詐騙集團，也沒有收到過任何一份來自詐騙集團的錢，相信經過檢調的偵查過程後，最後能還她清白。

徐巧芯大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄涉詐騙洗錢，徐巧芯說自己也是被害人，還幫婆婆處理利息墊付百萬元。週刊報導指徐大姑夫2022年已涉詐騙，且多次在查辦時亮出徐巧芯名號，表示徐是家族成員，想藉此證明自己是正當的幣商。外界也質疑，事件爆發後徐巧芯每天澄清，不免讓人質疑隔空串證。

徐巧芯今在國民黨記者會後受訪表示，對於此事她已多次說明，未來如果檢方有任何需要說明的，她已備齊相關文件，絕對禁得起檢驗，如果她有涉案，絕對會辭職負責，這是最高標準的檢視態度，「我沒有任何一分錢進到詐騙集團，也沒有收到過詐騙集團的任何一分錢，更沒有運用公權力進行任何協助。」

徐巧芯說，她很確信司法最終會還她清白，也感謝基進黨的告發，現在加入檢調一起來查，如果有第三方的檢調機構查到最後，也能夠證明她的清白，這段時間的風風雨雨，大家就更能知道，誰一直以來是誠實以對，誰又是抹黑造謠。

媒體詢問，北檢將分案調查，包括之前幫助婆婆的一百萬元現在也要查，會不會覺得有些委屈？徐巧芯說，當然是很委屈，所謂的證據，包含存摺的匯款都相當清楚，到時候如果檢調有需要說明，她一定會很清楚的說明，相信真理愈辯愈明，她非常樂意檢調展開所有調查，最後還她的清白會是更加的清白。

徐巧芯也說。至於杜秉澄在外面說了什麼，她真的不知情，先前她也有提出過與他的對話紀錄，過去她就曾經很嚴厲的向他說明「請不要利用我的名義在外面招搖撞騙，」這樣的關係也是非常的清楚的。

此外，徐巧芯先前貼出婆婆與與銀行行員的對話截圖，被質疑前面5分鐘的通話已經是套好招；律師黃帝穎表示只要拿出擔保的估價證明，還有銀行的貸款契約書就可以自清；加上婆婆的房子不只被質疑超貸，還遠高於周邊行情。

徐巧芯表示，這些貸款都是婆婆去做的貸款，過程她都並不知情，與行員之間的對話，也是婆婆跟行員之間的對話，她不可能知道兩人通話過程談了什麼。

對於黃帝穎說法，徐巧芯說，如果不知道是向哪一家銀行貸款，她怎麼可能會知道、或是協助去喬利率，喬利息？時間序上對不起來，如果他們今天要這樣舉證，應該是要回去問黃帝穎，他的證據是什麼？「他提出來我在哪一天、什麼時候、和富邦銀行的誰去做了什麼樣的關說？」應該是他要主動提供證據。

徐巧芯重申，對於她婆婆的借款，包含金額等等，事先並不知情，所以應該是要去問借款的當事人。她在受訪的第一天就談到，婆婆借給杜秉澄的1880萬元裡，有一部分是向銀行貸款，至於一部分是多少錢、利率是多少，她不是貸款人，不會知道細節。不清楚為什麼有些人耳包，到現在都還在問一些很奇怪的問題。

此外，網紅四叉貓質疑徐巧芯家的早餐店，每天賺2萬元，卻沒有開發票。徐巧芯也反擊，只要google就知道，小吃店包含早餐店都屬於例外產業，如果還看不懂法規，有問題，歡迎向國稅局檢舉，相信民進黨政府的國稅局，是不會包庇她的。