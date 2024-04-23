快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭列他字案 徐巧芯嘆委屈「確信司法會還我清白」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯的大姑涉嫌洗錢詐騙，徐巧芯在立法院接受媒體記者聯訪時重申自己不可能涉入詐騙，還說大姑、大姑老公他們都是偏綠的選民，更拿出手機通訊軟體對話紀錄，罵大姑老公騙子，他在外面開公司欠錢不還，滿口謊言。記者許正宏／攝影
國民黨立委徐巧芯的大姑涉嫌洗錢詐騙，徐巧芯在立法院接受媒體記者聯訪時重申自己不可能涉入詐騙，還說大姑、大姑老公他們都是偏綠的選民，更拿出手機通訊軟體對話紀錄，罵大姑老公騙子，他在外面開公司欠錢不還，滿口謊言。記者許正宏／攝影

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見。台灣基進黨上周赴北檢告發徐巧芯，涉犯詐欺、貪汙及公職人員財產申報法等罪，北檢將分他字案調查。徐巧芯今天受訪時強調，她沒有任何一分錢進到詐騙集團，也沒有收到過任何一份來自詐騙集團的錢，相信經過檢調的偵查過程後，最後能還她清白。

徐巧芯大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄涉詐騙洗錢，徐巧芯說自己也是被害人，還幫婆婆處理利息墊付百萬元。週刊報導指徐大姑夫2022年已涉詐騙，且多次在查辦時亮出徐巧芯名號，表示徐是家族成員，想藉此證明自己是正當的幣商。外界也質疑，事件爆發後徐巧芯每天澄清，不免讓人質疑隔空串證。

徐巧芯今在國民黨記者會後受訪表示，對於此事她已多次說明，未來如果檢方有任何需要說明的，她已備齊相關文件，絕對禁得起檢驗，如果她有涉案，絕對會辭職負責，這是最高標準的檢視態度，「我沒有任何一分錢進到詐騙集團，也沒有收到過詐騙集團的任何一分錢，更沒有運用公權力進行任何協助。」

徐巧芯說，她很確信司法最終會還她清白，也感謝基進黨的告發，現在加入檢調一起來查，如果有第三方的檢調機構查到最後，也能夠證明她的清白，這段時間的風風雨雨，大家就更能知道，誰一直以來是誠實以對，誰又是抹黑造謠。

媒體詢問，北檢將分案調查，包括之前幫助婆婆的一百萬元現在也要查，會不會覺得有些委屈？徐巧芯說，當然是很委屈，所謂的證據，包含存摺的匯款都相當清楚，到時候如果檢調有需要說明，她一定會很清楚的說明，相信真理愈辯愈明，她非常樂意檢調展開所有調查，最後還她的清白會是更加的清白。

徐巧芯也說。至於杜秉澄在外面說了什麼，她真的不知情，先前她也有提出過與他的對話紀錄，過去她就曾經很嚴厲的向他說明「請不要利用我的名義在外面招搖撞騙，」這樣的關係也是非常的清楚的。

此外，徐巧芯先前貼出婆婆與與銀行行員的對話截圖，被質疑前面5分鐘的通話已經是套好招；律師黃帝穎表示只要拿出擔保的估價證明，還有銀行的貸款契約書就可以自清；加上婆婆的房子不只被質疑超貸，還遠高於周邊行情。

徐巧芯表示，這些貸款都是婆婆去做的貸款，過程她都並不知情，與行員之間的對話，也是婆婆跟行員之間的對話，她不可能知道兩人通話過程談了什麼。

對於黃帝穎說法，徐巧芯說，如果不知道是向哪一家銀行貸款，她怎麼可能會知道、或是協助去喬利率，喬利息？時間序上對不起來，如果他們今天要這樣舉證，應該是要回去問黃帝穎，他的證據是什麼？「他提出來我在哪一天、什麼時候、和富邦銀行的誰去做了什麼樣的關說？」應該是他要主動提供證據。

徐巧芯重申，對於她婆婆的借款，包含金額等等，事先並不知情，所以應該是要去問借款的當事人。她在受訪的第一天就談到，婆婆借給杜秉澄的1880萬元裡，有一部分是向銀行貸款，至於一部分是多少錢、利率是多少，她不是貸款人，不會知道細節。不清楚為什麼有些人耳包，到現在都還在問一些很奇怪的問題。

此外，網紅四叉貓質疑徐巧芯家的早餐店，每天賺2萬元，卻沒有開發票。徐巧芯也反擊，只要google就知道，小吃店包含早餐店都屬於例外產業，如果還看不懂法規，有問題，歡迎向國稅局檢舉，相信民進黨政府的國稅局，是不會包庇她的。

國民黨 婆婆 徐巧芯 詐騙集團

延伸閱讀

指名嘴裝瘋逃兵挨告 徐巧芯：民眾具名檢舉可受公評

名嘴溫朗東遭指控為驗退吃草、隨地便溺 今告徐巧芯妨害名譽等罪

基進黨告發徐巧芯涉詐欺及貪汙 北檢將分案調查

綠批徐巧芯名牌行頭 她舉品牌背後故事 不對的應是雙標

相關新聞

與扁辦主任林德訓喝超商咖啡有要事？ 卓榮泰：因為加10元就多一杯

台灣民意基金會最新民調顯示，有5成民眾大致贊同蔡英文總統處理國家大事的方式。對於蔡總統卸任前民調支持度仍超過5成。準行政...

北市議會擬查北士科案 柯文哲嗆不要轉移台智光案焦點

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，藍綠議員昨天連署提案成立專案小組調查。台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，...

監察院找侯友宜查35年前案 藍營：不如查賴清德勞力士

監察院將針對35年前的世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，約談國民黨新北市長侯友宜，國民黨立法院黨團今天開記者會指出...

花蓮餘震坍塌建物多屬紅單 民眾自行拆除每幢補助30萬

花蓮地震凌晨餘震，再將數棟建物震坍，目前已知4棟坍塌建物中，3棟先前就已被評估列為紅單，能否重新評估成為一大問題。花蓮縣...

美國跨黨派議員訪台 將見蔡總統、賴清德

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）共...

柯文哲嗆北士科要罵先找出問題…蔣萬安回擊表明態度

對於台智光、京華城、北士科等三大案，台北市長蔣萬安昨天表示，「沒有什麼不敢查」，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天受訪反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。