酸黃國昌「傅隨組織」 吳思瑤：白營不該成立院局外人

立法院司法及法制委員會昨審綠黨團版國會改革法案，但國民黨立委發起散會動議，最終在人數優勢及民眾黨立委黃國昌棄權下，上午就散會，黃國昌後稱自己不願配合藍綠政治攻防。民進黨團幹事長吳思瑤今天開酸，領薪水就要辦事，民眾黨不該成為立法院的Outsider（局外人），當國民黨「傅隨組織」。

吳思瑤說，任何政黨跟從政人員都有理念跟價值，民眾黨的理念就是反對民進黨，無論任何議案跟大是大非，建議民眾黨將「反對民進黨」列入黨綱。因為民眾黨在諸多政策上選擇不投票不表態，暗助國民黨反改革政策，黃國昌還振振有詞潤飾、掩護這種不敢表態的行徑。

至於黃國昌說要冷眼旁觀，吳質疑，進廚房就不要怕熱，黃國昌要當不沾鍋，把理念跟價值拋到一邊，此態度令人無法接受；人民投票給民眾黨8席立委，領薪水就要辦事，研議政策就要勇敢表態，這些立委不應當只是立法院Outsider（局外人），黃國昌的冷眼旁觀實在荒天下之大謬。

面對國民黨提出散會動議，拒絕逐條審查民進黨國會改革法案，吳思瑤批評，藍白再次聯手自我閹割，沒收委員會逐條審查權力，也推翻國會改革重要的委員會中心主義，任何法案都有依議事規則討論的程序，SOP是大家訂下來的，藍白卻聯手快轉，讓自提法案直接打包交付協商不經審議，「自己的法案不認真審，還拒絕審議民進黨團法案」。

吳思瑤說明，民進黨團依程序排審，法案內容也沒有政治爭議，但藍白再次逐條不審查，連大體討論都無法進入，大辣辣沒收立委審查法案權利，「這種散會動議非常廉價」，社會都看得清楚，顯見藍白害怕進入實質討論，擔心在兩相比較下，凸顯藍白版本是假改革、真擴權，也害怕跟民進黨真改革法案比拼。

她痛陳，國民黨以多數優勢沒收法案審查，民眾黨身為關鍵少數，不管是舉手支持或不舉手縱容，黃國昌的選擇都殊途同歸，就是做傅崐萁的「傅聯會長」、「隨傅組織」，呼籲公民團體一起監督跟批判，今天公督盟站出來，大力批判藍白聯手沒收審查權、違反立院規定，前無古人後無來者。