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國民黨踢爆 鄭麗君家族透過白手套西進大陸賺紅錢

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行「內閣閣員家族賺紅錢，民進黨暗黑白手套新事證！」記者會，立法委員徐巧芯、台北市議員柳采葳、國家政策研究基金會副執行長凌濤、發言人楊智伃等出席。圖／國民黨提供
國民黨今舉行「內閣閣員家族賺紅錢，民進黨暗黑白手套新事證！」記者會，立法委員徐巧芯、台北市議員柳采葳、國家政策研究基金會副執行長凌濤、發言人楊智伃等出席。圖／國民黨提供

國民黨今天舉行記者會提出事證揭露，準行政院副院長鄭麗君的先生沈學榮，身居台灣居磁公司負責人，卻利用子公司東莞方策作為白手套，西進中國大陸賺紅錢。國民黨提出三問要鄭麗君說明清楚，並強調以準總統賴清德的高道德標準，應該明確交代包含鄭麗君以及這些賺紅錢的民進黨人該怎麼處置？

國民黨發言人楊智伃指出，鄭麗君老公沈學榮2019年曾被揭露在大陸投資，時任文化部長的鄭麗君聲明「先生目前中國沒有投資，沒有擔任中國任何公司之職務，也已經超過10年沒有再到過中國」。

但整理鄭麗君家族赴陸投資史，1996年，沈學榮開辦台灣居磁工業股份有限公司（母公司——；2010年，沈學榮於大陸東莞開辦東莞方策有限公司（子公司）；2012年，鄭麗君選上立委，子公司負責人變更為女兒沈逸；2016年，鄭麗君任文化部長，子母公司負責人變更為公司高管胡佩莉。

2017年，老公沈學榮再次擔任母公司負責人；2018年為切割兩家公司關係，胡佩莉辭去母公司董事；2020年為掩人耳目，子公司由東莞居磁有限公司更名為「東莞方策有限公司」。

國民黨立委徐巧芯出示廠商報價單等資料證明，東莞方策電子公司實際是台灣居磁在大陸的白手套，其功能就是鄭麗君先生若不方便用自己的名義在大陸賺錢時，用這家公司幫忙，台灣居磁公司銷售其產品到中國大陸。股權調整後，這家母公司從來沒有停止利用子公司在大陸賺紅錢。

徐巧芯指出，2021年3月，這家子公司跟大陸蘇州某家公司做生意，出售的就是台灣居磁的產品，該產品的承認書只有在封面上有寫到方策電子，其他部分包含塗裝品測試方法頁、出貨的檢驗報告以及出具的材料安全規格表等，出現的都是母公司人員以及母公司的email伺服器。足見子公司只是母公司在大陸賺錢的白手套。

徐巧芯表示，對帳單上的資訊，明明子公司應該要獨立運作，但出去的對帳單資訊，包含製作人員的email都跟母公司是完全一致的，代表沈學榮是台灣居磁的負責人，對東莞方策電子有限公司具有實質的控制力與影響力。

徐巧芯對鄭麗君家族提出三問，首先，東莞方策是不是鄭麗君家族的居磁公司進軍大陸的白手套？其次，居磁對東莞的實質控制力，是否打臉鄭麗君所形容的「無關」？最後，鄭麗君要擔任行政院副院長，先生沈學榮辭不辭董事？要如何切割台灣居磁跟東莞方策之間的關係？呼籲鄭麗君應該清楚說明。

國政基金會副執行長凌濤批評，鄭麗君日前出席青年論壇時說，「過去到中國大陸投資，這是過去，未來我們追求的是可信賴的夥伴、價值理念相近的國家，一起形成安全的供應鏈」；難道鄭麗君口中的安全供應鏈是中國嗎？所謂可信賴的夥伴是賺紅錢嗎？難道紅錢成了你的「信賴夥伴」嗎？

凌濤提及，前立委鄭運鵬被踢爆用「中國台灣」名義申請專利，被稱為「中國鵬」，他說「前有中國鵬，難道現在要出現中國君嗎？」

台北市議員柳采葳細數，民進黨抗中保台成抹紅手段，對紅錢口嫌體正直，準經濟部長郭智輝曾服修於崇越科技，曾協助華為設晶片廠；民進黨立委張宏陸家族在大陸四川經商，大弟領有「中國台灣居民」的居住證；民進黨前立委何志偉家族經營陽信銀行前進大陸，親近習近平的南海控股認購陽信銀2.4%股份；民進黨前立委鄭運鵬曾赴陸經商，以「中國台灣」名義申請商標。

柳采葳酸，國民黨一人去大陸，全家都賣台，就是全家該死，換成民進黨就成「早已回台沒有問題，該死的是對手的抹黑」，這些都只是冰山一角，還有千千萬萬個民進黨人「邊罵邊賺」，以賴的高道德標準，包含鄭麗君以及這些賺紅錢的民進黨人該怎麼處置？呼籲民進黨「不要再這麼不要臉」。

國民黨今舉行「內閣閣員家族賺紅錢，民進黨暗黑白手套新事證！」記者會，立法委員徐巧芯、台北市議員柳采葳、國家政策研究基金會副執行長凌濤、發言人楊智伃等出席。圖／國民黨提供
國民黨今舉行「內閣閣員家族賺紅錢，民進黨暗黑白手套新事證！」記者會，立法委員徐巧芯、台北市議員柳采葳、國家政策研究基金會副執行長凌濤、發言人楊智伃等出席。圖／國民黨提供
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國民黨今舉行「內閣閣員家族賺紅錢，民進黨暗黑白手套新事證！」記者會，立法委員徐巧芯、台北市議員柳采葳、國家政策研究基金會副執行長凌濤、發言人楊智伃等出席。圖／國民黨提供

國民黨 民進黨 鄭麗君

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