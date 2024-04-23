與扁辦主任林德訓喝超商咖啡有要事？ 卓榮泰：因為加10元就多一杯

台灣民意基金會最新民調顯示，有5成民眾大致贊同蔡英文總統處理國家大事的方式。對於蔡總統卸任前民調支持度仍超過5成。準行政院長卓榮泰今天表示，這樣的基礎交付到總統當選人賴清德、新內閣團隊手中，「我們不僅有壓力，更有責任，要把這個責任勇敢承擔」。

卓榮泰今天舉行記者會宣布第五波人事，包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮留任，農業部長由代理部長陳駿季真除、行政院主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任。

媒體提問，蔡總統卸任前民調支持度仍超過5成，對新政府是否有壓力？卓榮泰說，蔡總統在任期即將屆滿前，多次的民調中，都有相當高甚至過半的滿意度，放諸海內外相當難得，這代表蔡總統、整個行政團隊以及國人的共同努力。

卓榮泰說，這樣的基礎交付到賴清德、新內閣團隊手中「不僅有壓力，更有責任，要把這個責任勇敢承擔，才足以向國人表示，延續的執政，是國人明智的選擇，這是我們唯一的責任，勢必要達成」。

卓榮泰日前被捕捉到與前總統陳水扁辦公室主任林德訓喝咖啡，傳出林德訓未來將出任卓榮泰辦公室主任。對此，卓榮泰表示，他與林德訓喝咖啡，應該是周日，因為那天超商咖啡大杯的只要加10元就有第二杯，就找了好朋友喝，一人喝不如兩人喝，「談論的是家常的事情」。

卓榮泰說，未來內閣人事還有一些政務委員，必須更兼顧功能性互補性，會在內閣團隊成員公布完成後，再陸續針對重要人事徵詢，往後也會在對外報告。