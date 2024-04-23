快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

與扁辦主任林德訓喝超商咖啡有要事？ 卓榮泰：因為加10元就多一杯

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇／台北即時報導
準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，並表示此次內閣人選希望達到「行動創新」精神。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，並表示此次內閣人選希望達到「行動創新」精神。記者曾原信／攝影

台灣民意基金會最新民調顯示，有5成民眾大致贊同蔡英文總統處理國家大事的方式。對於蔡總統卸任前民調支持度仍超過5成。準行政院長卓榮泰今天表示，這樣的基礎交付到總統當選人賴清德、新內閣團隊手中，「我們不僅有壓力，更有責任，要把這個責任勇敢承擔」。

卓榮泰今天舉行記者會宣布第五波人事，包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮留任，農業部長由代理部長陳駿季真除、行政院主計長由台南市研考會主委陳淑姿出任。

媒體提問，蔡總統卸任前民調支持度仍超過5成，對新政府是否有壓力？卓榮泰說，蔡總統在任期即將屆滿前，多次的民調中，都有相當高甚至過半的滿意度，放諸海內外相當難得，這代表蔡總統、整個行政團隊以及國人的共同努力。

卓榮泰說，這樣的基礎交付到賴清德、新內閣團隊手中「不僅有壓力，更有責任，要把這個責任勇敢承擔，才足以向國人表示，延續的執政，是國人明智的選擇，這是我們唯一的責任，勢必要達成」。

卓榮泰日前被捕捉到與前總統陳水扁辦公室主任林德訓喝咖啡，傳出林德訓未來將出任卓榮泰辦公室主任。對此，卓榮泰表示，他與林德訓喝咖啡，應該是周日，因為那天超商咖啡大杯的只要加10元就有第二杯，就找了好朋友喝，一人喝不如兩人喝，「談論的是家常的事情」。

卓榮泰說，未來內閣人事還有一些政務委員，必須更兼顧功能性互補性，會在內閣團隊成員公布完成後，再陸續針對重要人事徵詢，往後也會在對外報告。

卓榮泰 團隊 民調

延伸閱讀

陳淑姿出任主計長 卓榮泰讚「節流、開源二刀流」

陳駿季護駕有功獲真除？總統選舉期間曾批柯文哲酸藍委

莊翠雲留任財長 至少三大挑戰仍待解題

公布第五波內閣 卓榮泰：希望外界了解新內閣人選有考慮性別比

相關新聞

與扁辦主任林德訓喝超商咖啡有要事？ 卓榮泰：因為加10元就多一杯

台灣民意基金會最新民調顯示，有5成民眾大致贊同蔡英文總統處理國家大事的方式。對於蔡總統卸任前民調支持度仍超過5成。準行政...

北市議會擬查北士科案 柯文哲嗆不要轉移台智光案焦點

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，藍綠議員昨天連署提案成立專案小組調查。台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，...

監察院找侯友宜查35年前案 藍營：不如查賴清德勞力士

監察院將針對35年前的世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，約談國民黨新北市長侯友宜，國民黨立法院黨團今天開記者會指出...

花蓮餘震坍塌建物多屬紅單 民眾自行拆除每幢補助30萬

花蓮地震凌晨餘震，再將數棟建物震坍，目前已知4棟坍塌建物中，3棟先前就已被評估列為紅單，能否重新評估成為一大問題。花蓮縣...

美國跨黨派議員訪台 將見蔡總統、賴清德

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）共...

柯文哲嗆北士科要罵先找出問題…蔣萬安回擊表明態度

對於台智光、京華城、北士科等三大案，台北市長蔣萬安昨天表示，「沒有什麼不敢查」，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天受訪反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。