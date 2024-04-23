卓內閣新人事 財政、農業與海洋都留任

「農業部、財政部與海委會都留任，是希望能有更好的經驗傳承！」準閣揆卓榮泰23日公布第5波內閣人事，包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮留任，農業部長由代理部長陳駿季真除、行政院主計長則由台南市研考會主委陳淑姿出任。

留任傳承經驗

卓榮泰表示，這批內閣人事發布的定性是「積極行動」，多數內閣團隊首長是續任，已經在過去為國家服務歲月中展現行動力，盼借重這幾位官員的豐富團隊經驗，為行動創新內閣進行更平穩的交接與後續工作。

他提到，財政部長莊翠雲有地政與國有財產兩大專業，財政部去年也協助政府完成普發現金、還債1100億，盼繼續推動房屋差別稅率2.0、青年安心成家貸款，並推動綠色金融與碳交易；陳駿季過去推動三保一金政策有很好成果，希望未來要更重視產銷計畫與穩定供需。

提醒管媽海域執法

針對留任的管碧玲，卓榮泰期許她能在取締非法漁船與支持海巡執法上，兼顧平安順利，避免發生人身安全疑慮；至於新任主計長的陳淑姿，卓榮泰強調，她長年服務地方政府，任內也經歷過台南縣市合併，幫台南留下不少治水預算，因此期待能續發揮開創性的精打算，擴大社會投資與公平分配國家資源。

被問到其他人事安排，卓榮泰表示還會有下一波，而政務委員需要兼顧功能與互補性，需等到內閣成員陸續公佈完後，再行公布。

【更多精采內容，詳見 】