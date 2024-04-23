快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

蔡總統接見越棉寮僑胞 盼當政府最有力後盾

中央社／ 台北23日電

總統蔡英文今天接見「世界越棉寮華人團體聯合總會及美國越柬寮華人團體回國訪問團」，總統感謝訪團成員在海外打拚，創造區域繁榮及國家前進動力，也請成員做為政府最有力後盾，深化與他國夥伴關係。

總統在總統府接見訪團時表示，來訪的僑胞朋友長期在異鄉打拚，都是僑界菁英，多年來積極推動僑民外交、爭取華裔權益，讓各地僑胞融入當地社會。

蔡總統指出，僑胞在海外的努力與支持，不僅創造區域繁榮，也為國家帶來前進動力。過去幾年，政府也積極推動新南向政策，開啟和東協、南亞等國家廣泛協商與對話，並強化人才鏈結，建構多元交流管道。

總統表示，台灣去年和新南向國家貿易總額超過1500億美元，僑胞都是重要菁英，她感謝僑胞在海外的打拚，也要拜託大家當政府最有力的後盾，讓台灣和更多國家深化夥伴關係，讓台灣走向世界。

僑委會僑務諮詢委員梁永泰近日離世，蔡總統致詞時也感謝他對僑務的貢獻，並對他的離世表達不捨與哀悼。

訪團由團長、僑務委員羅明及團長宋振標率領，僑務委員會副委員長阮昭雄陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長林佳龍也在座。

總統府 蔡英文

延伸閱讀

蔡總統8年執政民調成績幾分？ 游盈隆：60.3分及格畢業

準總統賴清德宣示二次能源轉型 形塑淨零永續綠生活

地球日接見環團 蔡英文：平台及建言都會交接給新政府

422地球日環團會見總統 賴清德提「第2次能源改革」

相關新聞

與扁辦主任林德訓喝超商咖啡有要事？ 卓榮泰：因為加10元就多一杯

台灣民意基金會最新民調顯示，有5成民眾大致贊同蔡英文總統處理國家大事的方式。對於蔡總統卸任前民調支持度仍超過5成。準行政...

北市議會擬查北士科案 柯文哲嗆不要轉移台智光案焦點

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，藍綠議員昨天連署提案成立專案小組調查。台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，...

監察院找侯友宜查35年前案 藍營：不如查賴清德勞力士

監察院將針對35年前的世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，約談國民黨新北市長侯友宜，國民黨立法院黨團今天開記者會指出...

花蓮餘震坍塌建物多屬紅單 民眾自行拆除每幢補助30萬

花蓮地震凌晨餘震，再將數棟建物震坍，目前已知4棟坍塌建物中，3棟先前就已被評估列為紅單，能否重新評估成為一大問題。花蓮縣...

美國跨黨派議員訪台 將見蔡總統、賴清德

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）及民主黨籍聯邦眾議員克爾帝（Dan Kildee）共...

柯文哲嗆北士科要罵先找出問題…蔣萬安回擊表明態度

對於台智光、京華城、北士科等三大案，台北市長蔣萬安昨天表示，「沒有什麼不敢查」，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天受訪反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。