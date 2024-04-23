陳駿季護駕有功獲真除？總統選舉期間曾批柯文哲酸藍委

準行政院長卓榮泰今天最新一波新內閣名單，農業部長由農業部代理部長陳駿季真除。不過，陳駿季代理部長期間爭議不斷，像是大量進口雞蛋到期銷毀，陳駿季稱雞蛋消耗是維護糧食安全的代價。針對國民黨立委質詢若ECFA遭終止時的因應對策，陳竟說立委是透過立院質詢來讓農業部說出策略，其實就是在幫中國大陸。

民眾黨主席柯文哲去年競選總統期間批評農民保險「大撒幣」，補貼政策就像每天吃類固醇。當時農業部一天內連發三文澄清，還用陳駿季哏圖「三問柯主席，你懂農民嗎？」，被外界質疑農業部表面上是為政策辯護，實質是化身賴清德競選辦公室，透過行政資源發文攻擊競選對手。

陳駿季曾在農業部前身的農委會農業試驗所擔任所長9年，學歷為中興大學農藝學系博士，2019年3月年起接任農委會副主委，同年8月升格農業部後擔任政務次長。2023年９月農業部前部長陳吉仲因進口蛋爭議請辭，陳駿季代理部長至今，如今確定真除。

陳駿季代理農業部長後，馬上面對大量進口蛋因到期而銷毀爭議，陳駿季在立法院受訪強調，為確保台灣糧食安全，建立雞蛋庫存有其必要性，相關雞蛋消耗是維護糧食安全的代價，但銷毀也是不得已的手段，引發社會議論。

另外，針對有國民黨立委質詢時，向農業部索取若ECFA遭終止時的因應對策，陳駿季接受媒體專訪時卻批評，藍委透過質詢讓農業部說出策略，其實就是在幫中國大陸，尤其是大陸利用貿易壁壘調查等方式，就是在打擊台灣的農業。

時任國民黨立委李德維、李貴敏曾批評，國民黨做的話，就扣上賣台、親中的紅帽子，藐視憲法跟法律，陳駿季的說法完全喪失政務官資格，官員面對立委質詢，如果只用機密就可搪塞，立法院乾脆廢了。