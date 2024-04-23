肯亞白領移工來台被迫務農清潔 監委要查有無缺失
監委紀惠容、葉大華今天說，2名肯亞籍具藝術及演藝專長白領移工來台，被迫從事農業、清潔回收工作，勞檢卻查無異狀，是否涉及制度性缺失、有無包庇或違法失職等，已申請自動調查。
紀惠容、葉大華透過新聞稿表示，2名肯亞籍白領移工，以藝術及演藝工作的專業身分受聘僱來台，竟遭雇主要求從事農業、清潔回收相關工作，但台南市政府勞工局前往檢查，竟認無違規事項。
監委說，據報導，這2名移工曾在民國112年10月透過1955專線申訴，但台南市政府勞工局派員實施勞動檢查，查察結果未能即時發現問題，究竟實情為何，有無包庇或違法失職情事，有待調查。
監委表示，面對日益漸增的外國專業人士來台數量，權責主管機關相關配套措施及檢查機制是否落實，也有深入調查釐清必要。
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