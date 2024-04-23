蔡總統8年執政民調成績幾分？ 游盈隆：60.3分及格畢業

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，針對「蔡英文就任總統即將滿8年，如果請您對她這8年來執政表現打分數， 您會打幾分」，總平均成績是60.29分。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡英文總統8年執政表現，全民開綠燈，總評價及格，可以畢業了。

民調細項指出，27.8%民眾覺得蔡總統執政非常好，給80分以上；16.2%覺得還算好，給61-79分；18.4%覺得普普通通，給60分；14.3%覺得不太好，給50-59分；20.9%覺得一點也不好，給0-49分。

蔡英文總統聲望，民調指出， 20歲以上民眾，5成大致贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，4成5不贊同。游盈隆指出，蔡英文總統執政表現獲得半數台灣人民肯定，已脫離執政困境，枯木又逢春。