【專家之眼】美國會撥款援台 究竟是打什麼算盤？

美國眾院剛通過了總金額約九百五十三億美元（新台幣三兆一千億元）的三個撥款法案，金額龐大，說法堂皇，分別是六百零八億美元協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵、兩百六十四億美元援助以色列，並向加薩等地提供人道援助，以及八十一億美元協助台灣、菲律賓等印太區域國家強化威嚇能力，以因應中國威脅。雖然還要等參院通過，一般預料應無問題。但我們都知道美國在乎的是自身國家利益，政客努力半天，也是為自己選舉打算，那麼，這次推出的法案，真正是想解決什麼問題？效果可能如何？

美國總統拜登說，本案展現美國在全球的領導地位；法案撥款的相關政府也表達感謝之意。例如台灣從總統府、行政院到外交部，口徑一致地稱美國此舉表現了對維持印太區域和平穩定的重視、顯示對台的安全承諾已是兩黨明確的共識，然後再加上表達台灣會繼續合作的意願。

限於篇幅，本文提供三點觀察：一、烏克蘭總統澤倫斯基之前指出，俄羅斯可能在五月底或六月發動大規模攻擊。如果美援未到，烏軍岌岌可危。在選前美國無人能承受導致烏克蘭戰敗的指責，無論如何，也要拖過十一月大選後再決定烏國命運。此時通過「援助」案，相當合理。

二、法案雖被稱為「援助」案，但其實多不是給免錢的。大致區別如下：給以色列的援助最大方，這與美國內宗教與猶太人對選舉的影響有關；在烏克蘭相關部分，超過二百億是充實美軍庫存與歐洲的北約盟軍，超過二百五十億，是為烏克蘭買包括美防空飛彈的軍火武器，而用來穩定烏克蘭國內經濟的，貸款九十億。

至於給印太區域的八十一億美元中，包括將提供含台灣在內的印太區域國家二十億美元「外國軍事融資」經費，以及編列十九億美元供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

對此支票本文僅要指出：姑且不論只有部分金額用於台灣、是要還的，基於我預算法，也有無法使用的疑慮，而美眾院外交委員會二月一份報告說，美國外國軍售交付延遲的情況嚴重，台灣有十九項軍售案要等到2027年或之後才能交付，總額高達二百二十億美元（約新台幣六千九百億元）。這個問題也沒找到確實辦法克服。

三、美國給錢，早已沒有1950年代時的美援那麼大方，雖然那時也有限制我們要向美國廠商買。而此時的撥款，意義目的也遠不同於當年。那時的美國是世界最富裕、生產力最高的國家，國內一片欣欣向榮，對未來充滿想像。所求首要目的，在於維持世界霸權地位。

現在美國國債世界排名第一，國力遭逢中國大陸的強力挑戰，國內貧富差距情況嚴重，亟待解決。在近幾次大選中，政府缺錢已成為總統候選人必須面對的問題。但該怎麼解決？之前總統是共和黨的川普，本身就很有錢，不可能真向國內富人開刀，採取的方法是向外國要。包括要歐洲、日、韓等盟國分擔駐軍開支、重新檢討貿易協定等，拜登上來後雖有說要向富人徵稅，也不願得罪盟邦，此外多延續前任做法，也把目標對準貿易逆差嚴重又有威脅美國霸權地位潛力的中國大陸。如此作為，類似於蘇共創始人列寧於1916年在《帝國主義是資本主義的最高階段》所引的一段話：帝國就是吃飯問題。要是你不希望發生內戰，你就應當成為帝國主義者。

提及此段，是要國人了解，受撥款政府必須感謝美國，那是國際政治，但美國現在打的算盤，有多少誠意是在重視區域和平穩定，甚至所謂的安全承諾？還是主要著眼於解決自身國內問題與霸權對手？這個問題搞清楚後，將來對美國的行為，就不會有太多的期待了。

至於拜登政策是否能舒緩美國國內問題，讓他連任？最近外媒調查美國年輕人發現，多數不滿物價攀升、在乎通貨膨脹問題，而不是高股價和低失業率。拜登大力撒錢，如果缺乏周全配套做法，恐怕只是繼續助長原來趨勢。無助於他選情。