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重查35年前羅益世案…監院明約詢侯友宜 藍批東廠2.0

聯合報／ 記者張睿廷鄭媁李成蔭劉懿萱／連線報導
監察委員高涌誠（右圖）、林郁容（左圖）明天將約詢新北市長侯友宜，調查1989年發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案。圖／聯合報系資料照片
監察委員高涌誠（右圖）、林郁容（左圖）明天將約詢新北市長侯友宜，調查1989年發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案。圖／聯合報系資料照片

監察委員高涌誠、林郁容明天將約詢新北市長侯友宜，調查一九八九年發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案。國民黨昨痛批，這是對侯友宜的政治追殺。監察院回應，該案是經過民眾檢舉，且事隔卅五年，不可能追究個人責任，調查僅是還原事件真相，並無打算追究侯友宜個人責任，絕非政治追殺。

侯友宜的核心幕僚說，侯態度是「遵守法律，坦然面對」，明天上午確定會出席。侯明天上午主持市政會議、下午有議會定期會施政報告，預計市政會議後到監院。藍營民代質疑，民進黨明目張膽把政治黑手伸進監察院，令人唾棄。另有民代認為，此舉政治目的性太強，查卅五年前舊案，這是「拿明朝劍斬清朝官」。

國民黨立委洪孟楷質疑，監察院此舉，是要在五二○總統當選人賴清德上任前立戰功？求表現？原因只是侯友宜在二○二四年與賴清德競選總統？一九八九年時，侯友宜還只是北市警中山分局組長，監委不追查當時下命令的高層，不查相關人員，卻是要約詢侯友宜，究竟所為何來？

國民黨立委李彥秀表示，一九八九年「世台會闖關案」專案負責人是已故的台北市警察局長廖兆祥，現場指揮官是時任北市刑大技正薛啟芳，侯友宜並非主導者，甚至不是現場指揮官；六年前促轉會流出的錄音檔案，對照監察院的約詢，讓人不寒而慄，監察院翻箱倒櫃，自甘淪為「東廠2.0」，目的就是抹黑打擊侯友宜。

監察院回應，院方是接受民眾陳情，調查世台會相關幹部回台卻遭政府強制驅逐出境一事的政策決定、執法過程有無違失；轉型正義案件的被害人指述有公務員不法加害事實，為查明真相於調查過程中約詢當初參與該事件之相關人士，屬於應該做的事情，不調查才是監察權被政治干預而扭曲。

高涌誠爭議事件 製表／張睿廷
高涌誠爭議事件 製表／張睿廷

國民黨新北市議員戴湘儀批評，負責此案的監委高涌誠劣跡斑斑、紀錄不良，過去曾因洩密遭監察院移送地檢署偵辦；新竹市前市長林智堅論文案後，重查調查員余正煌已經結案的案件，如今又來查侯友宜的舊案，如何讓人信服？高涌誠還是國家人權委員會的副主委，是「滑天下之大稽」。

國民黨立委吳宗憲批評，監察院應持平處理所有案件，但高涌誠是個完全用政治邏輯思考的人；對檢察官出身的他來說，高涌誠是「完全無法給予一絲一毫尊敬的法律前輩」。

【記者鄭媁、侯俐安／台北報導】國民黨智庫「國家政策研究基金會」裁員，黨主席朱立倫稱受黨產條例影響。不當黨產處理委員會主委林峯正昨稱這是錯誤資訊，黨產會未認定國政基金會是國民黨附隨組織，也未監管財務。不過，國民黨回應，智庫建物二○一七年就遭查封，這樣的動作實質上就被認列為國民黨組織。

余正煌 侯友宜 國民黨 朱立倫 李彥秀 賴清德 轉型正義 高涌誠

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