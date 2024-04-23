新聞眼／賴神、花媽、暖男 左右地方黨部主委戰局

民進黨地方黨部主委內戰，「賴神、花媽、暖男」3大綠巨人左右戰局，準總統賴清德、監察院長陳菊、高雄市長陳其邁牽動各派系合縱連橫，劍指2026、2028大局。

陳菊擔任高雄市長長達12年，雖卸任多年，但菊系子弟兵早在高雄開枝散葉。除了現任立委賴瑞隆、邱志偉是嫡系人馬，當年「六小福」年輕議員多半已成資深議員，立委李柏毅正是從菊系議員成功轉戰立法院，前議員高閔琳則進入市府擔任觀光局長，議員簡煥宗這次出馬角逐黨部主委，地方形容，「滿城盡是花媽人馬」。

陳菊與賴清德情同姊弟，賴從政路上的重大決定，背後都有「菊姐」身影；高雄政壇雖無賴系人馬，菊賴合流卻有無限空間，兩人是「南流」實質領袖，陳菊成就「小英世代」，下一階段將全力相挺「賴神世代」。菊系和新系的高雄人馬，就是賴清德的部隊，高雄市前副市長劉世芳就出任新內閣內政部長；高雄以北是賴清德台南本命區、高雄以南則是屏東縣前縣長潘孟安的實力圈，南台灣是民進黨後院，賴清德要擴大影響力，高雄正是關鍵地盤。

前總統陳水扁執政時，陳其邁就是內定高雄市長接班人，但因2005年高捷泰勞事件一度遠離政壇；2018年挾黨內初選勝利者之姿，卻意外敗給「韓流」韓國瑜；高雄曾是陳其邁的傷心地，也是東山再起之地，失而復得，陳其邁分外珍惜，累積實力成為英系南部大將，在高雄自成「邁盟」。面對陳菊、賴清德聯手，陳其邁鞏固「高雄王」實力，進可攻、退可守。

民進黨高市黨部主委攸關2026市長提名，湧言會和正國會是生存之戰，新系和菊系要擴充實力，背後有「賴神、花媽、暖男」3大綠巨人盤算，一旁還有國民黨高市黨部主委柯志恩磨刀霍霍，港都「戰國時代」一觸即發。