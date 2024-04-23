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綠高市主委「湧菊大戰」 陳其邁當公親

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高市議員黃文益宣布參選市黨部主委，裝扮年輕化，也製作應援卡，試圖拉近市黨部與年輕人距離。記者徐白櫻／攝影
高市議員黃文益宣布參選市黨部主委，裝扮年輕化，也製作應援卡，試圖拉近市黨部與年輕人距離。記者徐白櫻／攝影

民進黨高市黨部主委改選昨起登場，與正國會結盟的湧言會議員黃文益率先完成登記，高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新系議員簡煥宗出面領表，但仍保留協調空間。高雄市長陳其邁刻意保持中立，高雄可能上演「湧菊大戰」，但正國會6連霸議員陳慧文擬以個人身分參選，可能分化非新系力量。

陳慧文 擬個人身分參選

民進黨高市黨部主委改選牽動2026高雄市長前哨戰，各派系合縱連橫。正國會日前表態，全力支持湧言會的黃文益，至於陳慧文的參選「屬於個人決定」。民進黨新系立委賴瑞隆許智傑及正國會立委林岱樺有意爭取下屆高雄市長，正國會為爭取湧言會支持，黨部主委改選結盟湧言會以對抗新系，戰局多變。

黃文益昨天大張旗鼓，在前副議長蔡昌達、議員張漢忠、李雨庭、黃飛鳳、李雅慧、黃秋媖、江瑞鴻、林志誠等人陪同下登記參選，主張「挺市政、跨派系、戰鬥力、有溫度、年輕化 」五大政見。

對於湧言會與正國會結盟，黃文益說，尊重與感謝正國會支持他參選主委，但「一碼歸一碼」，主委合作不代表市長選舉，他會保持中立，主委就是主委，不會用主委去綁其他選舉。

陳慧文昨委派助理到高雄市黨部領表，她表示，參選意志不變，希望自己可以超脫派系，會擇日登記參選。

高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新潮流高雄市議員簡煥宗單槍匹馬前往高市黨部領表，尚未登記參選。記者徐白櫻／攝影
高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新潮流高雄市議員簡煥宗單槍匹馬前往高市黨部領表，尚未登記參選。記者徐白櫻／攝影

在陳慧文、黃文益離場後，簡煥宗才在一名助理陪同下低調領表。簡煥宗說，主委選舉是「兄弟爬山各自努力」，昨天僅是參選的第一天，還是會保留彈性空間，「新潮流是可以談的派系，不過目前還沒人來談。」

陳其邁日前表示，「我是公親、不是事主」，民主競爭很正常的事，希望大家都能君子之爭，別怕競爭，要選就選，沒什麼不好，有競爭才有進步，平常心看待。

2年前主委改選，湧言與新系競爭，陳其邁勸退湧言會，由立委許智傑胞弟許智善同額參選。但此次主委選舉，陳其邁日前已表態說，「我是公親、不是事主」，民主競爭很正常的事，希望大家都能君子之爭，別怕競爭，要選就選，沒什麼不好。

國民黨下屆市長熱門人選、高雄市黨部主委柯志恩指出，她對民進黨家務事不予評論，國民黨會照自己節奏往前走。

李雨庭 柯志恩 正國會 湧言會 許智傑 賴瑞隆 陳其邁 陳菊 黃文益

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