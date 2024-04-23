綠高市主委「湧菊大戰」 陳其邁當公親

民進黨高市黨部主委改選昨起登場，與正國會結盟的湧言會議員黃文益率先完成登記，高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新系議員簡煥宗出面領表，但仍保留協調空間。高雄市長陳其邁刻意保持中立，高雄可能上演「湧菊大戰」，但正國會6連霸議員陳慧文擬以個人身分參選，可能分化非新系力量。

陳慧文 擬個人身分參選

民進黨高市黨部主委改選牽動2026高雄市長前哨戰，各派系合縱連橫。正國會日前表態，全力支持湧言會的黃文益，至於陳慧文的參選「屬於個人決定」。民進黨新系立委賴瑞隆、許智傑及正國會立委林岱樺有意爭取下屆高雄市長，正國會為爭取湧言會支持，黨部主委改選結盟湧言會以對抗新系，戰局多變。

黃文益昨天大張旗鼓，在前副議長蔡昌達、議員張漢忠、李雨庭、黃飛鳳、李雅慧、黃秋媖、江瑞鴻、林志誠等人陪同下登記參選，主張「挺市政、跨派系、戰鬥力、有溫度、年輕化 」五大政見。

對於湧言會與正國會結盟，黃文益說，尊重與感謝正國會支持他參選主委，但「一碼歸一碼」，主委合作不代表市長選舉，他會保持中立，主委就是主委，不會用主委去綁其他選舉。

陳慧文昨委派助理到高雄市黨部領表，她表示，參選意志不變，希望自己可以超脫派系，會擇日登記參選。

高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新潮流高雄市議員簡煥宗單槍匹馬前往高市黨部領表，尚未登記參選。記者徐白櫻／攝影

在陳慧文、黃文益離場後，簡煥宗才在一名助理陪同下低調領表。簡煥宗說，主委選舉是「兄弟爬山各自努力」，昨天僅是參選的第一天，還是會保留彈性空間，「新潮流是可以談的派系，不過目前還沒人來談。」

陳其邁日前表示，「我是公親、不是事主」，民主競爭很正常的事，希望大家都能君子之爭，別怕競爭，要選就選，沒什麼不好，有競爭才有進步，平常心看待。

2年前主委改選，湧言與新系競爭，陳其邁勸退湧言會，由立委許智傑胞弟許智善同額參選。但此次主委選舉，陳其邁日前已表態說，「我是公親、不是事主」，民主競爭很正常的事，希望大家都能君子之爭，別怕競爭，要選就選，沒什麼不好。

國民黨下屆市長熱門人選、高雄市黨部主委柯志恩指出，她對民進黨家務事不予評論，國民黨會照自己節奏往前走。