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吳釗燮：台灣達CPTPP高標 籲會員排除政治考量

中央社／ 台北22日電
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

有關台灣爭取加入CPTPP，外交部今天表示，部長吳釗燮接受紐西蘭媒體訪問時指出，台灣努力進行經貿改革達到高標準要求，但未符入會條件的中國，卻試圖主導新會員入會程序，對台灣或CPTPP成員都不公平，呼籲會員排除政治考量，也希望紐西蘭支持台灣加入CPTPP。

外交部晚間發布新聞稿表示，部長吳釗燮日前接受紐西蘭網路媒體「新聞編輯室」（Newsroom）專訪，闡述台紐雙邊關係、台海與印太情勢及台灣爭取加入CPTPP等議題。訪談內容以「台灣盼紐西蘭支持對抗威權主義擴張」（Taiwan wants NZ support to counter'expanding authoritarianism'）為題刊登，受到紐西蘭各界重視。

吳釗燮指出，台紐共享自由、民主、人權及法治等普世價值，並於2013年簽署「台紐經貿合作協定」（ANZTEC），為雙邊友好關係奠定良好基礎。

吳釗燮說，近年中國威脅太平洋地區安全，讓台紐兩國在合作對抗威權擴張上開展共同利益；中國在海外操弄訊息也嚴重滲透紐西蘭的華人社群，台灣公民社會可與紐西蘭非政府組織及學術機構分享應對經驗。此外，未來台紐也可從原民、教育等領域，發掘加強互動交流的機會。

針對爭取加入CPTPP，吳釗燮指出，台灣努力進行經貿改革以期達到CPTPP的高標準要求，但未符入會條件的中國，卻試圖主導新會員入會程序，這對台灣或CPTPP成員都不公平；他呼籲會員應排除政治考量，單純以個別申請國家的條件，作為是否支持其入會的依據，也希望紐西蘭公開支持台灣加入CPTPP。

被問及中國可能侵台的時間點，吳釗燮表示，戰爭並非迫在眉睫，也非不可避免，台灣會持續採取負責任的政策，努力維持台海和平現狀，亦會持續強化自我防衛能力以嚇阻中國發動戰爭。

吳釗燮說，美國透過美日菲峰會、美日韓峰會、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）等強化民主國家聯盟，傳達反對片面改變現狀、重視印太地區自由開放，以及維護包括台海在內的區域和平穩定等重要訊息，都是為了提升對中國的嚇阻能力。

台海 吳釗燮 紐西蘭

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