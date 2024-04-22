紐西蘭國會訪團來台後 總理：盼與台灣強化貿易連結

外媒今天報導，紐西蘭總理盧克森表示，希望與台灣強化貿易連結。紐國上週剛派國會跨黨派友台小組訪團來台，外交部表示，訪團展現紐西蘭國會朝野對台灣的高度支持。

紐西蘭上週派出今年第一個到台灣的跨黨派國會議員訪團，由「工黨」（Labour Party）國會議員李瑞（Ingrid Leary，又譯：萊瑞）和「國家黨」（NationalParty）國會議員穆尼（Joseph Mooney）率團。

紐西蘭跨黨派友台小組訪台團收到的訊息，與外交部長吳釗燮今天接受紐國媒體Newsroom訪談時說的一樣：台灣希望與紐西蘭展開更多貿易。

台灣渴望加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這個協定的締約方包含澳洲和紐西蘭。因為CPTPP入會採共識決，所有會員國都必須同意，新申請國方可加入。

紐西蘭與台灣沒有邦交，但在2013年與台灣簽定「台紐經濟合作協定」（ANZTEC），是少數幾個與台灣簽定自貿協定的國家之一。

澳聯社（AAP）今天報導，剛結束在新加坡、泰國及菲律賓東南亞貿易考察之行的盧克森（ChristopherLuxon）說，紐國政府訂出未來10年出口額增加一倍的目標，並計劃透過大幅依賴亞洲達成此一目標。

盧克森表示：「我們希望使本國出口額增加一倍，因此有興趣與全球多國做生意。」

當他特別被問到這是否包括台灣，他回答說，「當然，我們已與台灣簽定一項自貿協定」。

紐西蘭展開雙臂歡迎台灣之際，正逢地緣政治發生轉變；紐國新上任的右派政府正在探尋與美國及「傳統」夥伴建立更緊密的關係。

盧克森上週出訪的每個國家都與美國關係緊密，其中泰國和菲律賓都是美國的正式盟友。

紐國跨黨派友台小組訪團花了6天參觀台灣文化景點、參訪企業和拜會立委、參觀科學園區以及聽取簡報。

李瑞告訴澳聯社，「此行是為了檢視紐台關係，並理解台灣的戰略重要性和機會，以及認識（台紐）原住民的深厚連結」。

許多台灣人對紐西蘭進口本地鳳梨表達感激。

李瑞對此表示，「中國在關鍵時刻禁止進口台灣鳳梨，導致供應過剩，紐西蘭進口台灣鳳梨真正讓（台灣）人心存感激。」

她說：「日本已進口許多這種農產品…如今紐西蘭也是…我們品嘗了許多次，真的非常好吃。這對台灣似乎是一件積極正面的事，而且對雙方都有利。」

李瑞還說，台灣官員希望將「台紐經濟合作協定」擴大為現代自由貿易協定。

她說，「這項協定首次簽署是在2013年，很大程度上是交易性質的貿易協定。他們現在想要一個更細緻的方式，可增添新的章節…我說會把這個訊息帶回去」。

另外，盧克森表示，紐西蘭承認「一個中國政策」，這個立場使他無法在任內訪台。

他指出，「我們長期遵行一中政策，持續這個政策很重要。在這個脈絡下，我不會這麼做（指訪台）」。