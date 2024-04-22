地球日接見環團 蔡英文：平台及建言都會交接給新政府

蔡英文總統、賴清德副總統今天下午接見「2024年第21屆全國NGOs環境會議環保團體代表」，環團提出90案建言，有15案是新提案。根據總統府新聞稿，蔡總統表示，這是她任內最後一次與環團在總統府見面，不論政府與環團建立的溝通平台，或是環團建言，都會交給新政府。

兼具總統當選人身分的賴清德說，蔡總統推動台灣第一次的能源轉型，他希望未來能夠在此基礎上持續努力，但能否成功需要靠大家共同合作，「未來召開這個會議時，也希望大家能夠站在協助政府的立場，共同面對每個議題」。

蔡總統表示，從2019年建立列管制度到現在，環保團體這5年所提出的建言案，已經有將近七成解除列管，也代表台灣各項環保問題，一步步找到公私協力的解決方法。相信過去政府和民間一起面對過許多複雜且困難的議題，未來也能共同尋求最好的解決方案，讓台灣邁向永續發展。

蔡總統提到，8年來政府積極推動能源轉型已展現出成效。截至今年2月，台灣光電加風電的裝置容量，與8年前她剛上任時相比增加13.7GW。目前離岸風機也已經安裝完成296 座，累積裝置容量達到2.37GW。台灣不僅成為世界上少數離岸風電突破2GW的國家，再生能源的發展也在亞洲地區位居領先地位。去年台灣再生能源發電已經達到267億度，相較於2016年127億度，成長將近110%。

蔡總統表示，過去8年，環團長期關注的「礦業法」及「海洋汙染防治法」修法工作，已在去年完成；去年也完成修正「再生能源發展條例」和「氣候變遷因應法」，成立碳權交易所，核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，這些都有助於台灣穩健邁向2050淨零轉型，海洋保育法方面，行政院也已經送交立法院審議。

蔡總統指出，去年她承諾要調查鹽寮、福隆沙灘是否流失的問題。這一年來，已成立跨部會小組啟動調查，最近也召開相關會議。目前關心的彰濱工業區晶鼎焚化爐案，中央政府除要求開發單位必須重新辦理說明會，也多次公開表達，這項計畫如果無法得到彰化縣政府和縣民支持，將會依照合約進行檢討，各部會代表也會做更完整說明。

蔡總統認為，環境保護涉及的面向既深又廣，需要環保團體集結民間力量一起找出問題。相信過去政府和民間一起面對過許多複雜且困難的議題，未來也能夠共同尋求最好的解決方案。

蔡總統說，今天是她任內最後一次與大家在總統府見面，「賴副總統、未來的總統也在現場」。不論是政府和環保團體建立的溝通平台或是各位的建言案，都會交接給新政府，「今天不只是交接，也是交流，期待大家提出寶貴意見，也再次感謝大家協助政府推動各項政策，對台灣環保工作的貢獻」。

蔡總統、賴清德與環團代表共同聽取經濟部次長曾文生簡報「能源轉型低碳＋韌性提升國家競爭力」，並進行意見交流。環團代表與各部會意見交流後，蔡總統與賴清德也分別回應。

蔡總統表示，環保議題是國家最重要的事情之一，部分議題跟社會的經濟發展有時會有相違背的地方，因此困難度確實很高，需要花時間處理所有癥結點。總統也說，她很珍惜與環團代表們互動的機會，盼環團未來能夠支持新任政府，讓這個基礎上做得更好。

賴清德表示，新政府上任後，還是會如同蔡總統跟大家一起奮鬥一樣，守護國家的環境。他指出，環境會議的定位，是雙向合作的平台，政府跟大家是一體的，為國家環境共同努力，有些議題必須要借重環團的視野，而政府在做的事情，也會透過這個平台讓社會瞭解，期盼未來能共同面對問題。