黨產會未認定藍智庫屬附隨組織 國民黨：封條仍在

黨產會主委林峯正表示，未認定國政基金會是附隨組織。國民黨發言人楊智伃今天指出，國政基金會建物在2017年就被依黨產條例遭到查封，迄今封條仍在，實質上被認列為國民黨組織，難道封條只是造型貼紙，封假的嗎，清算在野黨是事實。

國民黨指遭不當黨產條例封鎖，導致智庫「國政基金會」財源不足，將精簡人力及開銷。不當黨產處理委員會主委林峯正表示，這是錯誤資訊，未認定國政基金會是附隨組織，也沒有監管財務，國民黨任何合法收入，都不會成為未來被執行的對象。

國民黨發言人楊智伃今天發布新聞稿表示，民進黨透過黨產會抄家式的追殺在野黨，眼中只有政治追殺，早就把所謂公平正義拋諸腦後；黨產會不讓國民黨支付退休黨工新台幣20幾億元的退休金，更直接沒收國民黨財產，現在又對資產遭多所查封的國民黨追徵8.6億元，這不是清算、追殺，什麼才是。

楊智伃指出，國家政策研究基金會建物在2017年就被依黨產條例遭到查封，迄今封條仍在。也因為這樣的查封動作，實質上被認列為國民黨組織，不但不能投標，更因為捐款者擔心被民進黨政治追殺，難以對外募款，財務上受到強烈衝擊。

楊智伃表示，難道封條只是造型貼紙，封假的嗎。清算在野黨是事實，林峯正等人還要混淆視聽，用不是事實的消息帶風向。總統當選人賴清德的就職典禮要以「共織台灣，民主前行」為主題，呼籲賴清德，不要一面用「共織台灣」宣稱要與各政黨團結合作、一面卻私下放任用這種追殺與抹黑的手段對付在野黨，這樣的兩面手法、傷害民主絕非台灣人民之福。