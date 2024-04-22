藍委批監察院自甘淪「東廠2.0」 翻箱倒櫃查侯友宜

監委高涌誠與林郁容調查35年前「世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案」，24日將約詢新北市長侯友宜。國民黨立委李彥秀今天抨擊，監察院翻箱倒櫃查舊案，自甘淪為「東廠2.0」，目的只有一個，就是抹黑打擊侯友宜。

「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」、「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」、「不直接去講這個，間接影射殺傷力最強了。」李彥秀指出，6年前促轉會流出時任副主委張天欽的錄音檔案，對照今天監察院的約談，讓人不寒而慄。

李彥秀指出，1989年「世台會闖關案」專案負責人是已故的台北市警察局長廖兆祥，現場指揮官是時任北市刑大技正薛啟芳，侯友宜並非主導者，甚至不是現場指揮官。監委僅約詢侯友宜，斧鑿痕跡班班，政治目的昭然若揭。

李彥秀質疑，政治案件不是不能查，但是陳水扁執政8年、蔡英文執政8年，林宅血案、陳文成命案的真相，民進黨查了嗎？公布了嗎？施明德生前念茲在茲國家檔案中的「特務資料」，「這些人都有一些骯髒的底在裡頭，所以他們不敢打開檔案。」請問監察院調查了嗎？

李彥秀說，侯友宜警政生涯有為有守、官聲卓著，不論是國民黨或民進黨執政都獲得重用，並獲得民間極高的評價。難道，只是因為代表國民黨參選從政，就要受到國家機器的影射與打壓？

她批評，民進黨執政後，發現監察院「既可政治酬庸又能打擊異己」，權力在手，愛怎麼操弄，就怎麼操弄，才讓65.6%的民眾認為監察院沒有發揮應有功能，58.8%認為陳菊擔任監察院長以來，監察院已失去公正獨立性。

李彥秀也提到，過去8年在野黨檢舉的弊案，民眾更關心的進口雞蛋採購、新竹棒球場12億元整建案、鏡電視關說案、雲林風電收賄、台南光電、學甲爐渣、高端炒股、快篩小吃店、口罩國家隊、前瞻預算等十大案，至今調查報告與結果在哪？

李彥秀說，林智堅涉嫌台大碩士論文抄襲案，監委高涌誠卻調查余正煌2019年涉及洩密舊案；高涌誠、林郁容對「段宜康曲棍球案」起訴檢察官陳隆翔彈劾案。濫用監察委員職權，進行政治追殺，甚至干預司法，自甘淪為「東廠2.0」，可悲、可嘆！