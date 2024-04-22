快訊

中科院九鵬基地傳巨響！救護車鳴笛民憂「彈藥出意外」 真相曝光

中信金送「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」！7家金控股東會紀念品一次看

國家警報響大雷雨來了！宜蘭、花蓮下到4點 山區暴雨警戒

藍委批監察院自甘淪「東廠2.0」 翻箱倒櫃查侯友宜

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委、立委李彥秀。記者鄭媁／攝影
國民黨文傳會主委、立委李彥秀。記者鄭媁／攝影

監委高涌誠與林郁容調查35年前「世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案」，24日將約詢新北市長侯友宜。國民黨立委李彥秀今天抨擊，監察院翻箱倒櫃查舊案，自甘淪為「東廠2.0」，目的只有一個，就是抹黑打擊侯友宜。

「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」、「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」、「不直接去講這個，間接影射殺傷力最強了。」李彥秀指出，6年前促轉會流出時任副主委張天欽的錄音檔案，對照今天監察院的約談，讓人不寒而慄。

李彥秀指出，1989年「世台會闖關案」專案負責人是已故的台北市警察局長廖兆祥，現場指揮官是時任北市刑大技正薛啟芳，侯友宜並非主導者，甚至不是現場指揮官。監委僅約詢侯友宜，斧鑿痕跡班班，政治目的昭然若揭。

李彥秀質疑，政治案件不是不能查，但是陳水扁執政8年、蔡英文執政8年，林宅血案、陳文成命案的真相，民進黨查了嗎？公布了嗎？施明德生前念茲在茲國家檔案中的「特務資料」，「這些人都有一些骯髒的底在裡頭，所以他們不敢打開檔案。」請問監察院調查了嗎？

李彥秀說，侯友宜警政生涯有為有守、官聲卓著，不論是國民黨或民進黨執政都獲得重用，並獲得民間極高的評價。難道，只是因為代表國民黨參選從政，就要受到國家機器的影射與打壓？

她批評，民進黨執政後，發現監察院「既可政治酬庸又能打擊異己」，權力在手，愛怎麼操弄，就怎麼操弄，才讓65.6%的民眾認為監察院沒有發揮應有功能，58.8%認為陳菊擔任監察院長以來，監察院已失去公正獨立性。

李彥秀也提到，過去8年在野黨檢舉的弊案，民眾更關心的進口雞蛋採購、新竹棒球場12億元整建案、鏡電視關說案、雲林風電收賄、台南光電、學甲爐渣、高端炒股、快篩小吃店、口罩國家隊、前瞻預算等十大案，至今調查報告與結果在哪？

李彥秀說，林智堅涉嫌台大碩士論文抄襲案，監委高涌誠卻調查余正煌2019年涉及洩密舊案；高涌誠、林郁容對「段宜康曲棍球案」起訴檢察官陳隆翔彈劾案。濫用監察委員職權，進行政治追殺，甚至干預司法，自甘淪為「東廠2.0」，可悲、可嘆！

侯友宜 李彥秀 監察院

延伸閱讀

拿35年前舊案政治追殺侯友宜？ 監察院稱為還原真相

監察院要調查候友宜35年前舊案 洪孟楷痛批政治追殺

監委高涌誠翻舊帳約詢侯友宜 藍議員：高涌誠劣跡斑斑、紀錄不良

監委翻35年舊帳 侯友宜後天坦然赴約 藍議員批：拿明朝劍斬清朝官

相關新聞

綠高市主委「湧菊大戰」 湧言會結盟正國會PK菊系 陳其邁態度關鍵

民進黨高市黨部主委領表登記今天登場，高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新系議員簡煥宗參選，湧言會議員黃文益與正國會結盟挑戰新潮...

監委翻35年舊帳 侯友宜後天坦然赴約 藍議員批：拿明朝劍斬清朝官

新北市長侯友宜近期收到監察院約詢通知，監委高涌誠、林郁容將調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，並命侯友宜...

黨產會未認定智庫是附隨組織？國民黨：建物封條仍在

國民黨智庫「國政基金會」裁員，黨主席朱立倫稱是受黨產條例影響。不當黨產委員會主委林峯正今表示，這是錯誤的資訊，黨產會並未...

波音787飛安全球延燒 立委要求政府向聯合報道歉

聯合報2022年4月28日報導《美強銷我24架波音787》，遭總統府譴責破壞台美情誼，然而近期波音787飛安頻傳，波音7...

蕭美琴運回23瓶私酒風波 黃揚明揪出不合理：兩部門拍馬屁？

準副總統蕭美琴近日「23瓶私酒免查」風波延燒，儘管外交部與財政部回應，一切依照規定辦理，仍有不少質疑聲浪。媒體人黃揚明也揪出貓膩，認為蕭美琴應該解釋清楚，為何要把這麼多酒運回來。

藍委批監察院自甘淪「東廠2.0」 翻箱倒櫃查侯友宜

監委高涌誠與林郁容調查35年前「世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案」，24日將約詢新北市長侯友宜。國民黨立委李彥秀今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。