波音787飛安全球延燒 立委要求政府向聯合報道歉

聯合報2022年4月28日報導《美強銷我24架波音787》，遭總統府譴責破壞台美情誼，然而近期波音787飛安頻傳，波音787工程師甚至呼籲全球停飛。立委表示，聯合報報導無誤，總統府和外交部應向聯合報道歉。

華航2022年8月決議訂購16架波音787-9客機，擔綱中運量廣體新世代客機主力，去年5月華航董事長謝世謙在巴黎國際航空展與波音公司再簽訂8架，整體787機隊規模達24架，與先前聯合報報導的採購數契合。

波音公司工程師薩利普（Sam Salehpour）日前舉報，787夢幻客機（Dreamliner）組裝存在瑕疵並威脅飛行安全，安全問題若未被解決，飛機甚至有解體墜機的危險，呼籲全球停飛。

國民黨立委羅智強今天在立法院交通委員會質詢指出，波音787被工程師指控存在結構完整性的問題，其中減少組裝步驟未能填補機身的微小縫隙，可能減少飛機壽命，甚至還可能釀災，如今全球的波音787都需要檢查縫隙確保不會發生故障。

「可惡的總統府！可惡的外交部！」羅智強指出，當初聯合報揭露美對台強行銷售24架波音787時，總統府竟痛斥聯合報破壞國人外交信心和台美情誼，後來台灣買了多少架波音787？總共就是24架，如今全球都在討論波音787的飛安，總統府和外交部都應該為此道歉。