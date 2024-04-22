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入CPTPP遭打壓 徐佳青：相信加拿大會支持台灣

中央社／ 溫哥華21日專電

台灣申請加入CPTPP一案遭打壓，加拿大智庫專家呼籲渥太華展現主席國領導力來幫助台灣。正在加拿大訪問的僑委會委員長徐佳青肯定渥太華對台灣的支持，強調台灣入會將為CPTPP創造共榮贏面。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）各成員國代表今年將多次聚集加拿大開會，討論如何處理中國、台灣、厄瓜多、哥斯達黎加、烏拉圭和烏克蘭等6個經濟體的申請案。如今傳出台灣的申請案在第一關就遭阻礙。

因為CPTPP入會採共識決，所有會員國都必須同意，新申請國方可加入。

依照CPTPP章程，為了讓申請國和大會工作小組在正式談判時更有效率，鼓勵申請國先和各會員國進行磋商，但未料有些會員國卻以「需要所有會員國達成共識」為由，拒絕與台灣磋商。

加拿大約克大學副教授沈榮欽對中央社表示：「少數會員國利用程序封殺台灣是不合理的，因為所謂的『共識決』是在最後啟動正式談判和同意申請國入會時的一種決策權，並非在初期非正式磋商的階段，所以用『缺乏共識』來拒絕台灣，違背了CPTPP公開透明、堅守法治的高標準。顯然，這是中國在背後玩的把戲。」

加拿大和平外交研究所（The Institute for Peace andDiplomacy）研究員司徒凡（Hugh Stephens）和薩金特（Tim Sargent）4月初撰文揭露這個問題。文中說，有一些成員國受北京影響而不願與台灣接觸，「一個非會員試圖阻止另一個非會員的申請，是史無前例的現象」，擔任主席國的加拿大有義務解決這個問題。

司徒凡和薩金特說，加拿大應該引領委員會說清楚遊戲規則，也就是：非正式磋商無須共識決，並要求各成員國有義務在合理時間內回應申請國的非正式諮商請求。兩人呼籲，「讓那些明顯符合標準、有能力充分參與的經濟體更快地前進」，為CPTPP謀利造福。

台僑和台商們很關心台灣遭遇的困境。徐佳青說，各界都在找對策，除了台方積極推進目標外，加方的政商學界都很給力，也希望身為今年CPTPP主席國的加拿大能展現領導力，解決入會程序上的盲點。

她對中央社表示，相信事情會朝好的發展前進。「程序能清晰透明，對申請國和參與國都是好事情。為了形塑更好的自由貿易環境，我不認為CPTPP會放任這樣的狀況，一定會找到解決方案。」

加拿大GTMA全球衛生協會將於4月底率團赴渥太華拜會加國跨黨派多位參眾議員，為遊說台灣加入CPTPP助一臂之力。會長邱麗蓮說：「CPTPP對台灣和加拿大都很重要，海外僑界正貢獻一份心力，希望讓台、加雙贏。」

加拿大 徐佳青

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