監委高涌誠翻舊帳約詢侯友宜 藍議員：高涌誠劣跡斑斑、紀錄不良

520就職在即，監委高涌誠、林郁容調查35年前世台會總幹事羅益世驅逐出境案，約詢時任北市中山分局刑事組長的侯友宜，引發政治追殺的聯想。據了解，候友宜的態度是「遵守法律，坦然面對」。國民黨新北市議員戴湘儀批評，民進黨沒在去年大選學到教訓，少數政府就任在即，卻明目張膽把政治黑手伸進監察院，令人唾棄。

戴湘儀批評，負責此案的監委高涌誠劣跡斑斑、紀錄不良，過去曾因洩密遭監察院移送地檢署偵辦；新竹市前市長林智堅論文案後，重查調查員余正煌已經結案的案件，如今又來查侯友宜的舊案，如何讓人信服？且高涌誠還是國家人權委員會的副主委，實在滑天下之大稽。

她也說，監委應說明清楚，此案已是35年前舊案，且專案負責人是已故台北市警察局長廖兆祥，現場指揮官是時任北市刑大技正薛啟芳，侯友宜並非主導者，僅為在場員警之一，監委只約詢侯友宜，有助於釐清真相，還當事人公道嗎？

戴湘儀說，監察院身為有監察權的憲法機關，在民進黨黑手下喪失應有功能，不但打不了老虎，還成為政治鬥爭的東廠；監察院長陳菊主政的監察院可以讓至少買春8次的行政院前發言人陳宗彥不用被彈劾，疫苗採購、雞蛋採購、潛艦爭議，這些牽涉民眾生命財產安全，或事涉國家幾千億資金運用的案件，通通沒有作為。她也說，令人難過與不能接受的是監察院與監委為求表現的墮落行為，但她相信真理越辯越清，身正不怕影子斜。

知情人士指出，侯友宜對監委選擇出手調查時機非常不以為然，台灣目前有許多重要的案子需要監委調查，卻對已經超過35年的案件「舊案重來 」，不正好坐實外界認為監院已淪為政府的「扈從組織」的質疑？急於向民進黨執政高層表忠，部分監委行徑不就是現代東廠之舉？

知情人士說，面對監委約詢，侯友宜態度很坦然，因為沒有什麼不可告人的事，他也會接受約詢。只是選舉都已經結束3個多月，民進黨政府竟然還要對侯友宜政治追殺、人格抹殺，侯友宜認為對社會及新政府即將上任都不是好的發展。