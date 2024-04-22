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綠高雄主委內戰牽動2026布局 新潮流、湧言會推出代理人參戰

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
參選主委的湧言會高雄市議員黃文益強調年輕化，此次也發行市長陳其邁圖像的應援卡，強調未來會保持良好互動。記者徐白櫻／攝影
參選主委的湧言會高雄市議員黃文益強調年輕化，此次也發行市長陳其邁圖像的應援卡，強調未來會保持良好互動。記者徐白櫻／攝影

2026高雄市長綠營內戰，民進黨新系立委賴瑞隆、許智傑及正國會立委林岱樺已表態，正國會為爭取湧言會支持，黨部主委改選結盟以對抗新系，新系、湧言會已推出代理人，牽動2026年市長前哨戰。

湧言會原稱海派，已故三立老董林昆海一手創立，高雄市長陳其邁與「海董」交好。民進黨8席高雄立委中，林岱樺屬於正國會系統、新科立委黃捷加入湧言會，其餘6人皆屬新潮流系，且與新系大姐大、監察院長陳菊淵源深厚，立委李昆澤、賴瑞隆、邱志偉、李柏毅都是貨真價實的新潮流嫡系人馬。

今年2月率先表態參選的林岱樺態度最積極，各選區大小活動都有她的身影。許智傑尚未正式宣布參選，不過鬆口「不排除往此方向」努力；賴瑞隆是陳菊的愛將，曾任高市府海洋局長，近日已經跨選區張掛形象看板，參選意圖不言而喻。

湧言會前立委趙天麟因桃色糾紛黯然退選，前總統陳水扁曾力薦黃捷是下屆高雄市長最佳人選，但黃捷本人否認。參選黨部主委的湧言會議員黃文益也表示，湧言會下屆市長不推人選，所以最適合出任黨部主委。

高市議會議員席次來看，新潮流、湧言會勢均力敵，正國會是少數，湧言會與正國會結盟，意味現階段平衡態勢有所傾斜，勢必牽動市長提名。黃文益說，尊重與感謝正國會支持他參選主委，不過「一碼歸一碼」，主委合作不代表市長選舉布局，他會保持中立，主委就是主委，不會用主委去綁其他選舉。

針對未來綠營主委內戰，國民黨下屆高雄市長熱門人選、高雄市黨部主委柯志恩表示，她對民進黨家務事不予評論，國民黨會照自己節奏往前走。

藍營人士說，湧言會在海董過世之後，力量發揮有限，成員多半集中在南部，而且幾位派系領頭羊也剛好有一些私人問題，目前一定會尋求合作，進而延續派系政治生命。

高雄市新潮流高雄市議員簡煥宗單槍匹馬前往高市黨部領表，尚未登記參選主委。記者徐白櫻／攝影
高雄市新潮流高雄市議員簡煥宗單槍匹馬前往高市黨部領表，尚未登記參選主委。記者徐白櫻／攝影

正國會 湧言會

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