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民進黨高市黨部主委選舉 首日1人登記、2人領表

中央社／ 高雄22日電

民進黨高雄市黨部主委選舉今天開始領表登記，隸屬湧言會的市議員黃文益上午率先完成登記；但新潮流的市議員簡煥宗及與正國會友好的市議員陳慧文也前往領表，並表示將擇期完成登記。

黃文益今天上午接受媒體聯訪時，提出挺市政、年輕化、跨派系、有溫度、戰鬥力的5大競選主軸。他說，市長陳其邁近年推動市政有目共睹，市黨部一定要成為市長最佳應援團；同時市黨部也要年輕化，才能讓年輕人有共鳴。

他並表示，自己若當主委，所有派系只要是能為高雄奉獻付出的人才，都希望延攬進市黨部。此外，市黨部也要有溫度，永遠為市民開放，甚至國民黨員若找不到國民黨高市黨部主委柯志恩，也歡迎到民進黨高雄市黨部找他。

最後，黃文益希望打造有戰鬥力的市黨部，他說，這次主委任期會延續到下次市長、議員選舉，所以是前哨戰，期許市黨部是有戰鬥力的市黨部。

民進黨高雄市黨部主委選舉，目前黃文益率先完成登記，但陳慧文今天上午派助理前往市黨部領表，簡煥宗則親自前往領表。陳慧文表示，自己參選的意志不變，希望能夠超脫派系，會選擇一個幸運日子再到市黨部登記。

簡煥宗也表示，會找一個好時間辦理登記，「兄弟爬山各自努力」。但他也說，到登記截止前，仍會「保留彈性」，避免黨內選舉過於競爭，「我今天先領表」。

民進黨高雄市黨部主委改選22日至26日領表登記。綠營人士表示，這場選舉陳其邁是「公親」，但目前未過於介入，僅希望各派系競爭「殺氣不要太重」。

議員 高雄市

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