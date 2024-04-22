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藍喊話修反滲透法 綠要抵制到底

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨發言人吳崢、立委沈伯洋與政策會執行長王義川22日召開記者會，痛批國民黨要修《反滲透法》讓台灣門戶大開。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨發言人吳崢、立委沈伯洋與政策會執行長王義川22日召開記者會，痛批國民黨要修《反滲透法》讓台灣門戶大開。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「《反滲透法》只是將國內已違法的行為，若有中國因素則加重處罰，國民黨若要放寬恐傷害台灣民主！」民進黨發言人吳崢、立委沈伯洋與政策會執行長王義川22日召開記者會，痛批國民黨要修《反滲透法》讓台灣門戶大開，未來立院若有提案將會抵制到底。但藍營則批評綠不願與對岸交流，不但讓局勢緊張，且利用《反滲透法》對付異己。

中國不斷介選應防堵

吳崢表示，前總統馬英九訪中與中國國家主席習近平會面後，隨即就由基金會執行長蕭旭岑拋出修《反滲透法》的倡議，而國民黨立院黨團與黨中央也很快就應和修法，但選舉期間已有大量中國介選樣態出現，包括赴中旅遊招待、中國資金介入選舉等，藍要修《反滲透法》恐危害台灣民主。

「《反滲透法》只是把現有罰則加重！」民進黨立委沈伯洋指出，賄選在國內本就違法，《反滲透法》則是將中國因素加入，相同行為若有中國因素要加重；遊說在國內要登記，若有中國因素要加重成有刑責，他質疑，「難道國民黨將賄選與妨礙投票都修掉？原本就違法的行為遇到中國就轉彎？」

防堵藍營修法

「中國要用台灣民主摧毀台灣民主！」民進黨政策會執行長王義川痛批，中國自從政治局常委王滬寧提出「大交流」戰略後，瞄準基層里長、立委、公務員或退休將領，甚至是立法院長韓國瑜進行交流活動，國民黨還要放寬《反滲透法》的規定，未來若有提案，民進黨團一定會抵抗到底。

吳崢擔憂，《反滲透法》最可能被修法律是第3條：「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動。」未來國民黨總召傅崐萁將帶領藍營立委訪中，他們會密切觀察雙方是否有溝通《反滲透法》怎麼修，呼籲傅崐萁不要碰觸國安底線。

政府不交流藍來作

對於赴中出訪，傅崐萁以新聞稿回應說，兩岸關係相當緊張，但政府並沒有促進兩岸和平交流行為，既然政府做不到也不願做，國會議員就要肩負起兩岸和平交流溝通的責任。他強調，台灣的觀光產業面臨寒冬、農漁產品無法銷到對岸，災區的觀光業受重創，民眾也希望與對岸和平交流，讓團客能來台灣環島旅行。

針對《反滲透法》修法，國民黨立委翁曉玲受訪時表示，目前反滲透法有太多規定是不確定的法律概念，也讓檢調的解釋權過大。她認為，法條內文的規定確實是需要修改，要把真的涉及危及國安的行為，規定得更加明確，而非像現在一樣太過抽象模糊，特別是在選舉期間，被政府拿來做為對付異己的工具。

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