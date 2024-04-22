死刑釋憲案明辯論 國民黨籲大法官尊重近8成民意

憲法法庭明天將針對死刑是否合憲展開言詞辯論。國民黨今天舉行記者會，指死刑的存廢屬於立法院裁量的範疇，近8成民意支持死刑存續，呼籲大法官傾聽民意，凝聚更多的社會共識之後，才能提出更進一步的解決方案。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，司法院長許宗力2016年曾表達「廢除死刑是政治部門的問題，司法部門不宜也不應表示意見」。民進黨執政的法務部2020年委請民調調查，國內有高達76.7%的民眾不贊成廢除死刑，即便未來增訂「終身監禁不得假釋」，56.5%民眾依然不同意死刑制度被取代。

李彥秀表示，廢死團體主張人死不能復生，司法有可能冤錯而主張廢除死刑。但這樣的看法顯然是張飛打岳飛。司法行政無能，無力捍衛司法的正確性與可信性，就拿廢死當遮羞布，只會讓司法離民意越來越遙遠。

李彥秀表示，死刑的存廢應該尊重民意，屬於立法權的範疇，憲法法庭作為司法違憲機關的解釋審查，不應該擴權取代立法權。若許宗力想在卸任前，將廢死當成送給蔡英文沽名釣譽的畢業禮物，受害最深的將是所剩無幾的司法威信。

國民黨立委吳宗憲表示，從預防犯罪的角度，美國、日本、韓國都仍有死刑，但沒人說這些國家非人權立國。反而大家最常攻擊人權有問題的俄羅斯卻沒有死刑，所以人權與死刑不應畫上等號；另有學者分析，每執行一個死刑，可以阻止18個死刑刑案的發生，也值得大家思考。

吳宗憲表示，安撫被害者家屬的角度也需考量，永遠要記得加害者跟被害者家屬的保障一定要在一個天平上。此外，除了故意殺人之外，我國還有幾十條的條文存在死刑，他支持這些非殺人案的死刑可以廢除，但只要涉及故意殺人就不應該廢止，國家也應該思考是不是要設計無期徒刑不得假釋的規定，以某種程度的取代死刑。

台灣犯罪被害人人權服務協會理事長趙惟漢質疑，加害人有什麼權利剝奪被害人的生命？若今天不堅決反廢死，司法正義即將瀕臨死亡。他呼籲蔡英文總統、民進黨與大法官應重視民意，切勿一意孤行。

台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長許福生也說，被害人被判死刑後又不執行，對家屬而言是二次傷害。死刑議題在社會未有共識下，驟然宣告違憲，可能引發社會對立及衝突，逾越權力分立界線，呼籲大法官必須謹慎考慮民意和被害人家屬情感。

國民黨副發言人康晉瑜表示，近8成民意反對廢除死刑，此一趨勢30年來沒有改變。蔡英文政府執政8年下僅執行了2名死囚，還有37名死囚沒有執行，對比馬政府8年執政執行了超過30位的死囚，蔡政府必須向人民說明，為何還有37名死囚沒有執行？