快訊

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

莊翠雲：蕭美琴返台申請自用酒通關 符合相關規定

中央社／ 台北22日電

社群網站聲稱副總統當選人蕭美琴要求關務署免私酒查驗。財政部長莊翠雲今天在立法院回應立委質詢時表示，蕭美琴奉調返國申請自用酒品通關，經審核符合相關規定，並沒有特權，所有駐外人員都循此程序。

立法院財政委員會今天審查「娛樂稅法第2條及第5條條文修正草案」等案，莊翠雲列席並備質詢。

國民黨立委林德福質詢，政府官員必須依法行政，該怎麼做就怎麼做，他要求莊翠雲正式回應，蕭美琴返台申請自用酒通關，有沒有特權。莊翠雲表示，沒有特權，都是依照相關規定審核辦理。

莊翠雲指出，政府派駐到國外人員，譬如蕭美琴奉調回國，攜帶的自用物品，通關有相關辦法規定。不只是蕭美琴，所有駐外人員奉調回國都適用相同的程序和規定，譬如民國112年就有55位駐外人員回國時依程序辦理，並沒有任何不同。這部分沒有任何特權，都是依照相關規定審核辦理。

她指出，蕭美琴此案，外交部事先已行文財政部，也附了相關清單，自用物品其中有酒的部分，依相關規定程序辦理，財政部也回文，符合相關規定。

國民黨立委賴士葆質詢，蕭美琴此案，外交部和財政部處理效率之高，有無便利放行。莊翠雲重申，均依照相關規定，財政部也審核是否符合自用及數量是否合理。

此外，對於賴士葆追問，除1公升免稅外，超過部分是否課稅，莊翠雲說，海關的通關查驗都要做，超過部分均應依法課稅。

外交部 莊翠雲 蕭美琴

延伸閱讀

蕭美琴帶私酒返台免查？外交部：依規定辦理

聽外交部報告為林佳龍暖身？ 蕭美琴笑而不答

蕭美琴：從政20年 見證女立委增長至超過4成

影／致詞晚10分鐘自曝「遲到小插曲」 蕭美琴：非常抱歉

相關新聞

監委翻35年舊帳 侯友宜後天坦然赴約 藍議員批：拿明朝劍斬清朝官

新北市長侯友宜近期收到監察院約詢通知，監委高涌誠、林郁容將調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，並命侯友宜...

黨產會未認定智庫是附隨組織？國民黨：建物封條仍在

國民黨智庫「國政基金會」裁員，黨主席朱立倫稱是受黨產條例影響。不當黨產委員會主委林峯正今表示，這是錯誤的資訊，黨產會並未...

蕭美琴運回23瓶私酒風波 黃揚明揪出不合理：兩部門拍馬屁？

準副總統蕭美琴近日「23瓶私酒免查」風波延燒，儘管外交部與財政部回應，一切依照規定辦理，仍有不少質疑聲浪。媒體人黃揚明也揪出貓膩，認為蕭美琴應該解釋清楚，為何要把這麼多酒運回來。

陳時中傳新任政委 藍白都指政治任名爭議大

準總統賴清德的新內閣人事布局備受關注，今天傳出衛福部前部長陳時中將接任行政院政務委員。國民黨立委洪孟楷質疑，陳時中的政治...

立院審查綠國會改革法案朝野又吵成一團 表決後散會

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團版國會改革相關法案，朝野又因是否要實質審查法案條文又吵成一團，國民黨立委再次提出散...

綠高市主委「湧菊大戰」 湧言會結盟正國會PK菊系 陳其邁態度關鍵

民進黨高市黨部主委領表登記今天登場，高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新系議員簡煥宗參選，湧言會議員黃文益與正國會結盟挑戰新潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。