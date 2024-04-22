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藍提案停砍年金 銓敘部：退撫恐再提早破產

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
公教年金改革將滿6年，近期物價飆升，國民黨立委紛提案，主張自今年起停止遞減退休公教所得替代率。圖為當年全教產等團體抗議公教年改的畫面。圖／聯合報系資料照片
公教年金改革將滿6年，近期物價飆升，國民黨立委紛提案，主張自今年起停止遞減退休公教所得替代率。圖為當年全教產等團體抗議公教年改的畫面。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團提案修法，主張今年起停止遞減退休公教所得替代率。銓敘部表示，年改節省的經費挹注後，根據上一次精算結果，退撫基金到二○五一年用罄，去年實施公教退撫新制後，提前到二○四六年；若提前停止所得替代率下降，恐再提早四年破產。

銓敘部長周志宏指出，藍營提案除了停止遞減所得替代率，還包括將退休給付與現職人員待遇改為同步調整。目前立委的提案涉及好幾個議題，所提版本都會影響年金改革的成果，銓敘部並不樂見。

周志宏說，法定每三年一次的精算報告，今年會做第九次精算，銓敘部會再委託精算師在原定的精算期間，再增加一份以國民黨團修法版本為主的推估，提供未來修法時的參考，精算報告最快明年出爐。

周志宏提到，年改節省下的經費挹注後，對財務有正面助益。根據第八次精算結果，退撫基金用罄年限到二○五一年；但去年七月「個人專戶制」的退撫新制上路後，新進公教人員另立新基金，不再參與既有退撫基金，因此提前到二○四六年用罄。

如果立法院再修法，讓已被連砍五年的所得替代率自今年起停止再降，銓敘部官員表示，按前次精算，退撫基金可能再提早到二○四二年破產。

此外，針對藍營主張，退休給付與現職人員待遇同步調整，周志宏說，退休給付的調整，主要是避免退休公教的所得，因消費者物價指數的變動而實質減損；如果現職人員待遇調整跟退休人員的待遇掛鉤，現職調整百分之四，會對退撫基金增加收入；但已退人員調整百分之四則是增加支出，而且永遠支出會大於收入，「所以如果調整比率一樣，退撫基金就會因此受減損，因為入不敷出。」

修法 年改 年金改革 所得替代率

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