民進黨青年論壇／賴清德：打造台灣成適合悠然過日子的地方

總統當選人、民進黨主席賴清德昨出席民進黨舉辦的「投資未來世代」青年論壇，與青年面對面；他強調，五二○上任後，政策內涵是要把台灣打造成適合「悠然過日子的地方」。提及社會住宅政策，賴表示，未來直轄市或地方縣市辦理都市更新或土地重劃時，都要預留土地興建社宅。

賴清德昨與準行政院長卓榮泰、準行政院副院長鄭麗君一同出席該論壇成果發表會。論壇小組聚焦討論「○到廿二歲投資未來世代」重點政策主張，分別針對年輕家長的公共支持、對租屋族的公共支持、投資青年的國際視野、投資未來的教育創新、青年的身心健康、青年的公共參與等六大議題，發表建議。

賴清德致詞時說，在選舉期間，他曾向社會報告「國家希望工程」的政策內容，也到學校做報告、聽取學生回饋，「有些不諱言，也是滿辛辣的」；在五二○上任前，他也請民進黨青年部舉辦活動，盼藉此讓新政府可立即挽袖來做，回應年輕人的期待。

賴清德說，他過去曾以文學作家葉石濤的文字，「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，作為競選台南市長的政見，也將其化為市政政策；未來上任總統後，希望所有行政團隊能把這句話的內涵化為政策，讓台灣成為一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。

面對學生提出建議，賴清德則說，近期與企業座談時，他經常建議企業成立幼托中心，他認為人力是在市場上競爭的，哪個企業的工作條件好，要召募人才就比較容易，「大家聽了都很有同感」。

對於居住議題，賴清德說，他將積極推動社會住宅，未來地方政府推動都市更新或土地重劃，直轄市要提供百分之五土地做社會住宅或青年住宅，縣市則至少要提供百分之三；如果地方政府無力興建，可用成本價賣給中央，由中央興建，倘若政策貫徹的話，土地來源會解決一大半，「這部分我會徹底來執行，嚴格來貫徹」。

【記者林銘翰、張睿廷／台北報導】針對總統當選人賴清德說，未來要打造「悠然過日子的地方」，民眾黨立委林國成反酸，賴清德不談低薪、買不起房的問題，只講年輕人愛聽的東西，欺騙成分比較多，難道是要大家遊手好閒過日子？這就是民進黨最拿手的騙票手法。

國民黨立委葉元之也說，賴清德千萬別又走上蔡英文總統的老路，「一開始都很會講，到最後又用數字來美化自己做不到的承諾」；賴清德提的社宅規畫不是新政策，去年內政部就公告過，誇下海口很容易，但要徹底執行，真的做得到嗎？賴別總雲淡風輕地說這些話，盡快解決低薪、停電、停水、缺工問題，才是當務之急。

林國成表示，年輕人未來何去何從的問題，賴清德都沒有告訴大家；如果想讓大家悠然過生活，就要把低薪拉高，然後大家都有房子住，提出建設及改變的藍圖，而不是只會隨便辦個青年座談會。