賴清德盼打造「悠然過日子的地方」 葉元之：別只動嘴巴

總統當選人賴清德今天表示，要將台灣打造成「悠然過日子的地方」。國民黨立委葉元之表示，嘴巴講很容易，但看看蔡英文總統過去的政見，最後都七折八扣；民進黨政府每天喊平均薪資創新高，網友只能嘲諷自己與鴻海創辦人郭台銘加起來的平均薪資確實很高，請賴清德正視社會問題，盡快解決低薪及缺電情形。

葉元之表示，賴清德提的社宅規畫不是新政策，去年內政部就公告過；誇下海口其實很容易，但要徹底執行，真的做得到嗎？蔡總統也曾高呼要在8年內蓋20萬戶設宅，結果七折八扣，最後將規畫中、包租代管，都算進去，更別提加起來都還沒有20萬戶。

葉元之提醒，賴清德千萬別又步上蔡英文老路，一開始都很會講，到最後又用數字來美化自己做不到的承諾。

葉元之指出，賴清德稱要將台灣打造成「悠然過日子的地方」，民進黨政府更是每天唬爛平均薪資有多高，但老是講平均都是騙人的，許多人的薪水都在政府公布的數字之下；每次發布平均薪資數據時，網路上都在嘲笑，自己跟郭台銘的平均薪資也很高。他籲請賴清德別總是雲淡風輕地說這些話，正視社會問題，盡快將低薪、停電、停水、缺工問題解決，才是當務之急。