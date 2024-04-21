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民進黨青年論壇談六議題 賴清德：打造做夢、幹活、悠然過日好地方

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨舉辦「投資未來世代青年論壇」，總統當選人賴清德（圖）出席閉幕式，聽取青年對各項社會議題的建言，並提出未來執政後的解決方案。記者許正宏／攝影
民進黨舉辦「投資未來世代青年論壇」，總統當選人賴清德（圖）出席閉幕式，聽取青年對各項社會議題的建言，並提出未來執政後的解決方案。記者許正宏／攝影

民進黨今舉行「投資未來世代青年論壇」閉幕式，民進黨主席、總統當選人賴清德親自出席回應論壇結論，強調未來政府的政策內涵是將台灣把造成「適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。」他也提出幼兒政策、社會住宅、AI人工智慧等政策的方向。

民進黨舉行「投資未來世代青年論壇」，今進入閉幕是，包括賴清德、民進黨前主席卓榮泰，以及青平台基金會董事長鄭麗君皆出席。論壇青年小組一共針對六大題目，包括幼兒養育、租屋、教育、青年身心健康，和青年公共參與等發表討論結果。

賴賴清德在最後致詞時表示，當初在提出國家希望工程、國家願景藍圖時，就是希望以人為核心出發點，對社會做出投資，特別是0到22歲的年輕人，他們若經由政府的投資成長茁壯，變得更好，國家社會自然就會好。

賴清德說，在競選期間，他不但向社會報告，也到學校報告國家希望工程的政策內容，獲得學生第一線的回饋，並認為有些回饋「蠻辛辣的！」

賴清德引用台南作家葉石濤的文字：「這是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。」他希望未來政策的內涵也是如此，把台灣打造成可以悠然過日子的地方。

他在回應育兒政策時說，他近期與企業界見面，建議企業要推動幼托政策，不但讓家長安心，也增加企業競爭力，企業界都表示很有同感。

另外，他也強調未來會繼續推動社會住宅政策，要求地方政府在推動都市更新、土地重劃時要興建社會住宅，若地方政府無力興建，可以把土地用成本價賣給中央，交給中央來興建。他說，未來政府會徹底來執行。

民進黨 賴清德 青年

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