蕭美琴帶私酒返台免查？外交部：依規定辦理

新黨副發言人游智彬引用網路資料在臉書上爆料，稱副總統當選人蕭美琴透過外交部要求關務署免私酒查驗，且外交部及財政部皆協助辦理。對此，外交部表示，駐外人員任滿調回國內，攜帶自用物品，包括自用酒品，都是依照規定辦理。

根據游智彬所分享的網路資料，疑似外交部的文件主旨寫著「有關前駐美蕭大使美琴奉調返國海運自用品通關事，請惠予協助，至紉公誼」，文件中說明，前駐美代表蕭美琴奉調返國的海運自用品物（內含自用酒品）乙批已委託「綠威股份有限公司」辦理通關事宜，請惠依「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」規定，准予免付菸酒進口業許可執照影本提領及免辦理進口酒類衛生檢驗，並予便利放行。

對此，游智斌質疑，這是否為專機私菸案再現？質疑蕭美琴是否進口私酒？他質問，蕭美琴透過外交部要求關務署免私酒查驗，外交部及財政部皆協助辦理，請問這樣的行為是合法合規的嗎？駐外人員回任就可以享受不符規範的特權？他問說，「外交部及財政部要不要說清楚？」

對此，外交部今天先是表示，針對媒體及網站稱有在暗網兜售疑似相關文件一事，鑒於網路所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造與操弄認知作戰的惡意，外交部將與相關機關協調調查。

另外，外交部也說，駐外人員於任滿調回國內攜帶自用物品（含自用酒品）相關事宜，均是依照財政部「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」的規定辦理。