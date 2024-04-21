徐巧芯再爆名牌爭議 朱立倫：民進黨專門修理國民黨立委 徐巧芯成目標

國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫婦涉洗錢詐騙案，又爆出滿身名牌、財產申報疑慮。國民黨朱立倫今說，徐巧芯是國民黨重要的戰將，可惜民進黨不是代表民意，是代表黨意，民進黨目標不是為民發聲，而是專門修理國民黨立委，徐巧芯也變成民進黨主要打擊目標。

朱立倫今天出席中和緬甸新年浴佛活動時受訪指出，如同民進黨立院黨團總召柯建銘說的，不要再談這些問題，好好針對民生議題，不要再來監督國民黨立委，不要再雙標打擊國民黨立委。

至於國民黨立法院黨團總召傅崐萁4月25日將率國民黨立委登陸訪問，國民黨主席朱立倫今被問及，是否與立法院長韓國瑜互別苗頭？朱說，「我想沒有這回事」，韓是立法院大家長，立法院黨團是黨團，黨團反映民意做兩岸的溝通，能促進和平也是好事。

被問及傅崐萁訪陸目的，朱說，從2月開始溝通，很清楚針對民眾反映問題，尤其是大家最關心的旅遊、農漁產品的問題，相信國民黨立法院黨團去的時候，一定能充分反映民意溝通、解決問題。