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台電要民眾別滑3C又酸言酸語 王鴻薇：檢討用電人？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照

停電事件頻傳，台電淪眾矢之的，不過台電又發新聞稿，認為民眾不應該整天滑3C產品，還批評台電。國民黨王鴻薇痛批，台電的說法擺明是不檢討自身能源政策，在檢討用電人，換言之，「如果你用台電的電，就不能酸言酸語」，台電竟然說得出這種話。

停電事件引發全國矚目，台電發出新聞稿，痛斥「少數人滑著3C產品使用便利電力，卻對台電酸言酸語」。部分政治口水，將配電事故詮釋成缺電，把用了好幾十年的需求管理抹黑曲解，都對電業同仁不公平。

國民黨立委王鴻薇表示，全台日前發生缺電危機，台電總經理王耀庭因也為連續缺電問題而請辭。但台電竟然檢討民眾使用3C產品，說大家用著便利的電，卻對台電酸言酸語。

王鴻薇說，台電這種說法讓人認為，他們不是檢討自己的能源政策，反而是檢討「用電人」，也就是說，民眾如果使用台電的電，就不能對大停電酸言酸語，這種話，台電說的出來？

王鴻薇表示，能源政策是政府的問題，不是用電人的問題，使用3C不會缺電，用愛發電才會缺電，更別提，政府高喊發展大數據、AI人工智能，這些產業都需要充足電力，如果滑3C都會停電的話，無法理解政府要如何發展AI和大數據。

3C 停電 台電 王鴻薇

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