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為何高齡駕駛車禍多？過度攝取兩類東西恐傷大腦釀禍

以色列代表：禦敵靠意志 盼交流助台灣社會韌性

中央社／ 台北21日電

以色列日前成功攔截伊朗大規模空襲，並展開反擊。以色列駐台代表游瑪雅認為，以色列抵抗攻擊的關鍵是有強烈護國意志，因世上僅有一個猶太國家，「我們沒有其他地方可去，每個人都會不斷自問還能為國家做什麼。」

游瑪雅（Maya Yaron）日前接受中央社專訪指出，每個以色列人都志願為保家衛國盡一份心力，這種強烈精神意志從很年輕時就由教育養成，她認為這是以色列可供台灣借鏡之處，透過雙邊青年交換計畫、演講座談，幫助台灣營造團結，「打造社會韌性至關重要，關鍵時刻才能同心協力做出因應。」

伊朗13日深夜以無人機和逾300枚飛彈攻擊以色列，99%的彈體被攔截射下，媒體報導以色列19日對伊朗發動空襲反擊，不過伊朗當局否認，稱爆炸聲響是來自內部滲透者。

談到以色列日前成功擋下伊朗多數飛彈的秘訣，游瑪雅認為可歸功幾項原因，第一是常期致力科學創新研發，使以色列能開發有效的飛彈防禦系統，第2是空軍訓練有素，隨時做好防空應敵準備，第3是以色列非孤軍奮戰，與以美國為首的法、英等多國盟友合作，掌握情資且協力快速反應。

游瑪雅說，除了各種周全的技術準備，最終關鍵是「抗敵精神」，以色列人民都全心投入保家衛國，因為世界上有約22個阿拉伯國家，超過50個穆斯林國家，但只有一個猶太國家，以色列人沒有其他地方可去，護國是每個人責無旁貸的使命。

台灣面臨中國文攻武嚇，對於如何學習以色列抗敵精神，游瑪雅認為可從強化青年交流做起，雙方目前已有「國際筆友計畫」，她樂於到台灣的高中、大學舉辦講座，分享以色列獨特的堅韌創新養成教育，「從小裝備的能力，在需要時會自動展現。」

至於以色列是否有可能向台灣出售「鐵穹」（Iron Dome）等飛彈防禦系統，游瑪雅表示她不確定這點，但以色列可與台灣在其他議題上合作，將給台灣帶來益處。

游瑪雅另感慨，以色列不僅面臨實體軍事威脅，還需對抗媒體戰與認知戰，因為現代人注意力很短暫，常看了10秒鐘的抖音短影片就做出判斷，這很危險，因為中東實際情況複雜很多，就像兩岸關係不可能用10秒就釐清。

游瑪雅說，巴勒斯坦與以色列都有很多人因為這場衝突受苦，有時人們只看到選擇性資訊，她希望透過開放性對話，盡可能讓台灣民眾理解以色列的立場。

以色列 伊朗 飛彈

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